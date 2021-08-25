Общество

COVID-19: за сутки в регионе выписали рекордное с апреля число пациентов

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В среду, 25 августа, региональный оперативный штаб обнародовал свежие данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Общее количество случаев COVID-19 составило 62 124. Суточный прирост пациентов - 236.

130 инфицированных прибавилось в Пензе, 30 - в Пензенском, 26 - в Нижнеломовском районах. Менее 10 случаев заражения выявили в Спасском (8), Бессоновском, Земетчинском, Лунинском районах, городе Заречном (по 6), а также в Иссинском, Мокшанском (по 4), Наровчатском, Шемышейском (по 3), Бековском, Белинском, Вадинском, Сердобском (по 1) районах.

За сутки выписали 325 перенесших коронавирус жителей области. Это рекордное количество с 6 апреля, когда зафиксировали выздоровление 399 человек. Всего COVID-19 сумели побороть 49 806 пациентов.

Зарегистрирована гибель еще 13 человек. Общее количество жертв вируса - 2 053.

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Гость||

скоро выборы, пора менять статистику.

все логично

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суточный прирост пациентов - 236.
На совести мракобесов!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее количество жертв вируса - 2 053.
У мракобесов руки по локоть в крови!

Гость||

У мракобесов руки по локоть в крови!

——

Милый человек, кто есть мракобесы?

Гость||

Мракобесы - это те, которые несмотря на статистику (нашу и не нашу) продолжают утверждать смертельную опасность данного орви

Гость||

Гость писал(a):

Мракобесы - это те, которые несмотря на статистику (нашу и не нашу) продолжают утверждать смертельную опасность данного орви
Пропаганда мракобеса.

Гость||

Гость писал(a):

Пропаганда мракобеса.
Дурачка заклинило. Дурачёк аргументов не приводит. Только как баран через тряпку блеет одно и тоже.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачка заклинило. Дурачёк аргументов не приводит. Только как баран через тряпку блеет одно и тоже.
Фантазии мракобеса. Самый лучший аргумент супротив мракобесов не слово, а розги.

Гость||

Гость писал(a):

Фантазии мракобеса. Самый лучший аргумент супротив мракобесов не слово, а розги.
Эко тебя дитятку глупою маминька то отходила розгами на задах то.

Имя: Гость
Комментарий:

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