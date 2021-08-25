COVID-19: за сутки в регионе выписали рекордное с апреля число пациентов

25.08.2021 | 13:17

В среду, 25 августа, региональный оперативный штаб обнародовал свежие данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Общее количество случаев COVID-19 составило 62 124. Суточный прирост пациентов - 236.

130 инфицированных прибавилось в Пензе, 30 - в Пензенском, 26 - в Нижнеломовском районах. Менее 10 случаев заражения выявили в Спасском (8), Бессоновском, Земетчинском, Лунинском районах, городе Заречном (по 6), а также в Иссинском, Мокшанском (по 4), Наровчатском, Шемышейском (по 3), Бековском, Белинском, Вадинском, Сердобском (по 1) районах.

За сутки выписали 325 перенесших коронавирус жителей области. Это рекордное количество с 6 апреля, когда зафиксировали выздоровление 399 человек. Всего COVID-19 сумели побороть 49 806 пациентов.

Зарегистрирована гибель еще 13 человек. Общее количество жертв вируса - 2 053.