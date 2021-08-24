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Общество

В регионе родителей просят следить за местонахождением детей

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Мотоцикл - это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. ДТП с участием этого вида транспорта часто заканчиваются трагически. Только в 2021 году в таких авариях 73 человека пострадали и 6 погибли, в том числе двое детей. 19 юных участников дорожного движения были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«В Мокшанском районе участниками ДТП стали четверо несовершеннолетних. При столкновении двух мопедов два ребенка, которые находились в качестве пассажиров, погибли, и оба водителя получили травмы. Стоит отметить факт того, что водители не имели права управления, причем один из водителей в текущем году уже привлекался к административной ответственности», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

В Бессоновском районе подросток совершил наезд на пешехода, в результате чего мужчина погиб. Кстати, оба происшествия случились в ночное время суток.

«Что лишний раз свидетельствует о том, что родители не уделяют должного внимания контролю за местонахождением своих детей. Уважаемые родители, Госавтоинспекция в очередной раз призывает вас осуществлять постоянный контроль за своими детьми.

Прежде чем приобрести какое-либо транспортное средство своему ребенку, задуматься о возможных последствиях при управлении ребенком источником повышенной опасности, не имея достаточных навыков и знаний правил дорожного движения», - рассказал Антон Шматков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Д-р Шаффхаузен||

На малолетних можно трекеры вешать?

Гость||

родители на работах, когда следить то, пусть путин следит - ему электорат наплодили

Гость||

А учителя то на что?

Имя: Гость
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