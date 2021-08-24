Мэр Кузнецка высказался о ЛГБТ и поручил создать чат для чиновников

24.08.2021 | 09:36

В Кузнецке из неблагополучной семьи изъяли троих маленьких детей. Об инциденте рассказал в понедельник, 23 августа, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Вот сегодня мне докладывают: трое детей от двух до шести лет дома одни. Окна открыты, мамы нет, есть нечего. Кто виноват? Вот их изъяла полиция в ходе рейда», - уточнил чиновник.

По его словам, за полгода 70 жителей города привлекли к уголовной ответственности и 150 - к административной за нарушения, связанные с наркотиками.

«Вот эта не самая позитивная публика имеет удивительную способность кучковаться и быть более организованной с точки зрения влияния на жизнь вокруг, нежели позитивный народ. И все это приводит к определенным последствиям. В Америке это БЛМ - уголовники подмяли под себя нормальных людей. В Европе это ЛГБТ - они же заставили по своим правилам жить нормальных людей, которые хотят семью и детей. Не надо, чтобы у нас в Кузнецке публика, которая все крушит, ломает, колется, бросает детей, вопит в интернете, села на шею нормальным людям», - поделился своей позицией Златогорский.

Он предложил консолидировать «нормальных людей» и настоял на том, что власти должны использовать все возможности для решения проблем.

«Должен быть организован общегородской чат для администрации - в WhatsApp, во «ВКонтакте», как угодно. И вся вот эта история, которая вылезает в интернете, должна вами отфильтровываться и туда сбрасываться. И работайте по этой теме», - резюмировал мэр Кузнецка.