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Общество

Мэр Кузнецка высказался о ЛГБТ и поручил создать чат для чиновников

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В Кузнецке из неблагополучной семьи изъяли троих маленьких детей. Об инциденте рассказал в понедельник, 23 августа, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Вот сегодня мне докладывают: трое детей от двух до шести лет дома одни. Окна открыты, мамы нет, есть нечего. Кто виноват? Вот их изъяла полиция в ходе рейда», - уточнил чиновник.

По его словам, за полгода 70 жителей города привлекли к уголовной ответственности и 150 - к административной за нарушения, связанные с наркотиками.

«Вот эта не самая позитивная публика имеет удивительную способность кучковаться и быть более организованной с точки зрения влияния на жизнь вокруг, нежели позитивный народ. И все это приводит к определенным последствиям. В Америке это БЛМ - уголовники подмяли под себя нормальных людей. В Европе это ЛГБТ - они же заставили по своим правилам жить нормальных людей, которые хотят семью и детей. Не надо, чтобы у нас в Кузнецке публика, которая все крушит, ломает, колется, бросает детей, вопит в интернете, села на шею нормальным людям», - поделился своей позицией Златогорский.

Он предложил консолидировать «нормальных людей» и настоял на том, что власти должны использовать все возможности для решения проблем.

«Должен быть организован общегородской чат для администрации - в WhatsApp, во «ВКонтакте», как угодно. И вся вот эта история, которая вылезает в интернете, должна вами отфильтровываться и туда сбрасываться. И работайте по этой теме», - резюмировал мэр Кузнецка.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость||

Я давно догадывался, что все чиновники ЛГБТ.

Гость||

на воре и шапка горит

Гость||

Ооо, Златогорский замахнулся на всероссийскую славу! Хочет, чтобы его федеральные СМИ процитировали, не иначе)))

Интересно, у них там в Кузнецке тоже проблемы с меньшинствами, или просто у главного проблемы с головой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сергей Златогорский.
Высказался о себе

Гость||

Гость писал(a):

Я давно догадывался, что все чиновники ЛГБТ.
В Пензе наверно многие,если дырявого Иван-коня(символ ЛГБТ Пензы) не выкидывают за окраину...

Гость||

Гость писал(a):

Я давно догадывался, что все чиновники ЛГБТ.

В Пензе наверно многие,если дырявого Иван-коня(символ ЛГБТ Пензы) не выкидывают за окраину...

правильно, в Кузнецк его

Гость||

Гость писал(a):

Я давно догадывался, что все чиновники ЛГБТ.

В Пензе наверно многие,если дырявого Иван-коня(символ ЛГБТ Пензы) не выкидывают за окраину...

правильно, в Кузнецк его

Златогоский мужик слова! Он сразу эту мразоту переплавит. Можно конечно попробовать продать кочевникам или казакам,но нужен им дырявый конь или нет?

Гость||

Очень уж резво с плеча рубит! Такие дров наломают и глазиком не моргнут.

Гость||

Гость писал(a):

правильно, в Кузнецк его
Как Ленина в Шушенское?

Гость||

Где то подобную чушь я уже слышал. "Американцы вбухивают огромные деньги. Где только телефоны берут?". Теперь до Кузнецка добрались.

Гость||

Гость писал(a):

Где то подобную чушь я уже слышал. "Американцы вбухивают огромные деньги. Где только телефоны берут?".
Какая же это чушь? Истинная правда про госдепышей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вопит в интернете
вот самое главное в его спиче. обижают бедненького в интернетах.

Гость||

Гость писал(a):

Какая же это чушь? Истинная правда про госдепышей.
а ты перестал поддерживать Ваню Бордюра до того как он 500 миллионов умыкнул и царь его уволил или после? Не один нодовский и мгеровский шакал, топивший за Белозерцева осенью на этот вопрос так и не ответил

Гость||

Гость писал(a):

а ты перестал поддерживать Ваню Бордюра до того как он 500
А при чем тут это? Суть не меняется - госдепыши никуда не делись.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он предложил консолидировать «нормальных людей»
А куды попы тогда денутся?

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Имя: Гость
Комментарий:

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