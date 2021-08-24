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Общество

Кузнечане с COVID-19 звонят и пишут мэру с просьбой о помощи

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В ковидарии Кузнецкой межрайонной больницы из 50 коек заняты 49. У 26 пациентов коронавирус подтвержден.

Ситуацию с распространением опасной инфекции в городе обсудили на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 23 августа.

По словам начальника отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александра Климова, общее число случаев COVID-19 составило 783. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 193 человека, у всех коронавирус подтвержден. В их числе 27 детей.

На карантин с подозрением на опасный вирус помещены 224 кузнечанина, закрыты три группы в детских садах.

За минувшие выходные в скорую помощь обратились 52 пациента, у которых диагностировали пневмонию, 28 из них госпитализировали, 46 - с ОРВИ и 8 с подтвержденным впоследствии коронавирусом, пятеро из них оказались в больнице.

«Продолжаются звонки мне, «ВКонтакте» находят, пишут: помогите то, помогите это, тот заболел, этот заболел, места не хватает, еще что-нибудь в больницах. Встречный вопрос, где ваша сознательность в плане вакцинации, повисает», - резюмировал мэр Сергей Златогорский.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Встречный вопрос, где ваша сознательность в плане вакцинации, повисает», -
Вот это мэр всем мэрам мэр. У него всегда есть ответ, чтобы не признавать проблем.

Гость||

Эх,мер,мер?

А где твоя сознательность в привлечении дополнительных сил и мер по предотвращению этой ситуации?

Ты что не знал,что так будет?

Хотя,наверное,такая ситуация во многих регионах России.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

из 50 коек заняты 49. У 26 пациентов коронавирус подтвержден.
Т.е среди больных, вы держите и пока еще не заболевших... Зачем? План по заболеваемости выполняете?

Гость||

А чё ему привитые не звонят? Которые заболели опосля сознательной вакцинации?

Гость||

Уважаемые специалисты Роспотребнадзора. Кто может пояснить ситуацию. Мероприятия в закрытых помещениях можно проводить в присутствии только 20 человек. Почему в маршрутках, автобусах (закрытых) без масок присутствует больше людей. В торговых центрах? Без счета людей. Почему запрет на посещения мероприятий в библиотеках, домах культуры, театрах. Поясните, пожалуйста.

Гость||

Не трожь маршрутки! Мы туда народ набиваем, что бы выгодно возить вас было, а меньше 20 набивать смысла нет, а в масках они или нет-нам по барабану!

Гость||

А у нас в лунине саскоб брали на антитела

Гость||

Почему только 20 это не болевших а переболевших можно и поболее 20. Переболевших мамочки не к чему они в режиме повышенной готовности в масочках подхватили ковид и переболели им.

Гость||

В маршрутках така теснота, прям забеременеть можно!

Гость||

11:48 всех это интересует, опять отмалчиваются, а школяры и студенты по 25+ сейчас загонят в аудитории, надо в сентябре сделать дистант, иначе после лета будет ужас

Имя: Гость
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