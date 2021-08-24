Кузнечане с COVID-19 звонят и пишут мэру с просьбой о помощи

24.08.2021 | 11:17

В ковидарии Кузнецкой межрайонной больницы из 50 коек заняты 49. У 26 пациентов коронавирус подтвержден.

Ситуацию с распространением опасной инфекции в городе обсудили на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 23 августа.

По словам начальника отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александра Климова, общее число случаев COVID-19 составило 783. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 193 человека, у всех коронавирус подтвержден. В их числе 27 детей.

На карантин с подозрением на опасный вирус помещены 224 кузнечанина, закрыты три группы в детских садах.

За минувшие выходные в скорую помощь обратились 52 пациента, у которых диагностировали пневмонию, 28 из них госпитализировали, 46 - с ОРВИ и 8 с подтвержденным впоследствии коронавирусом, пятеро из них оказались в больнице.

«Продолжаются звонки мне, «ВКонтакте» находят, пишут: помогите то, помогите это, тот заболел, этот заболел, места не хватает, еще что-нибудь в больницах. Встречный вопрос, где ваша сознательность в плане вакцинации, повисает», - резюмировал мэр Сергей Златогорский.