В Кузнецке хотят застроить футбольное поле в районе аэродрома

23.08.2021 | 17:29

В Кузнецке планируют застроить территорию аэродрома. Футбольное поле, которое сейчас активно используется горожанами, скорее всего, исчезнет.

Судьба спортивного объекта взволновала кузнечанина. Об этом он написал в паблике города в соцсети «ВКонтакте».

«Поле, куда ходили деды, отцы и сейчас ходят наши дети, превратится в очередной микрорайон. Люди, как вы считаете: нужно ли это поле? Или пусть исчезнет? А вместе с ним и начинающие футболисты лишатся хорошего места для тренировок под открытым небом?» - задал он вопрос пользователям.

Пост горожанина обсудили на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 23 августа.

«Территория аэродрома – это территория перспективной застройки. Там планируется комплексное освоение. Решаются вопросы подведения туда коммуникаций. В составе этого комплекса будет весь набор социальных учреждений, включая школу, детский сад и спортивный современный объект. Где это будет, определит архитектор», - пояснил мэр Сергей Златогорский.

По его словам, футбольное поле в будущем микрорайоне появится, но, вероятно, не на том же месте, где находится существующее.

«Оно будет такое, какое положено. Современное, со всем прилагающимся набором. Чуть дальше, чуть ближе, чуть левее, чуть правее. Там надо еще и сети проложить, коридоры под них запроектировать. Раньше времени митинговать не надо. Все будет хорошо. Кто будет желать заниматься футболом, будет заниматься футболом. Для этого будут созданы соответствующие условия», - заверил градоначальник.

Сергей Златогорский добавил, что застройщик на территорию зайдет, возможно, лишь через два года. Поэтому горожане пока могут спокойно пользоваться полем.