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Общество

Пензенская молодежь приняла участие в образовательном форуме

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Молодежно-образовательный форум «iВолга» завершается. В этом году желающие получают знания в онлайн-формате.

«Ребята обучаются написанию проектов. В зависимости от выбранной смены они смотрят, что можно сделать с научным сообществом, с волонтерским, как их развивать, как туда привлекать людей, и в целом разрабатывают так называемые дорожные карты дальнейшей работы того или иного сообщества», - рассказала специалист по работе с молодежью Елена Баталина.

Для участников представили восемь направлений, из которых можно выбрать только одно. Виктор Колгатин занимается патриотическим воспитанием молодежи, поэтому остановился на платформе «Лидеры студенчества».

«Основная концепция этой платформы - это студенческие инициативы, студенческие технологии и развитие студенческого движения. Чтобы понимать, какие у них сейчас актуальные темы, чем они живут. Потому что без понимания этого бесполезно выстраивать диалог», - отметил участник форума Виктор Колгатин.

Артему Колобову повезло. Он был экспертом «iВолги» и видел все своими глазами.

«Добрый и уникальный форум Приволжского федерального округа, который всегда объединял и объединяет молодежь нашего округа, проходит в формате палаточного лагеря. Огромное количество участников, гостей, спикеров. Уникальная и интересная программа. Здорово, что этот форум продолжает жить», - подчеркнул федеральный эксперт молодежного форума Артем Колобов.

«iВолга» берет свое начало с 2012 года. На форуме получают новые знания жители Приволжского федерального округа от 16 до 35 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Федеральный эксперт молодежного форума...Офигеть!

Гость||

Потом бутылки пустые мешками из кустов вычищай за ними.

Гость||

Кто на кого учился

Имя: Гость
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