Медики рассказали о тяжелом случае COVID-19 у беременной пензячки

23.08.2021 | 15:12

Специалисты Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра уже третью неделю борются за жизнь беременной женщины.

Она поступила в КИМ на сроке 21 неделя. У пациентки развилась тотальная пневмония, поражено 95% легких.

Молодую мать сначала перевели на ИВЛ, а затем подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Женщина находится на ЭКМО уже трое суток, сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе регионального минздрава. Данный аппарат применяется в случае тяжелого состояния пациента, когда другие методы уже опробованы.

Пензенские медики консультируются с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Прогнозов относительно состояния будущей матери специалисты не дают.

Ранее сообщалось, что за январь - июнь текущего года коронавирус подтвердили у 95 беременных жительниц Пензенской области, у девяти их них инфекция протекала тяжело.

В большинстве случаев пациентки заразились в семье.

Известно, что COVID-19 для будущих мам может закончиться преждевременными родами, вследствие чего у новорожденного повышается риск таких осложнений, как недоразвитость легких, кровоизлияние в головной мозг, нарушение зрения.