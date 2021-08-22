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Общество

Пензенские поисковики нашли останки солдата из Усть-Узы

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Солдат скоро вернется на родную землю. В Гомельской области пензенские поисковики нашли останки уроженца Усть-Узы Шемышейского района Ибрагима Бикташева.

Он пропал без вести в августе 1941 года.

В 10-ю, юбилейную экспедицию в Беларусь пензенцы отправились 14 августа. Сводный отряд, в который также входит бригада из Орловской области, военнослужащие республики, обследовал поля у города Рогачева, где сражалась 61-я стрелковая дивизия.

«Мы обнаружили в стрелковых ячейках двух бойцов Красной армии, которые погибли, вероятно, летом 1941 года, и это подтверждает их форма одежды», - рассказал руководитель поискового отряда «Подвиг» Вячеслав Леонов.

Один из солдат лежал, поджав под себя ноги. Впоследствии оказалось, что это и есть Ибрагим Бикташев.

«Начала зачищать и наткнулась на кошелек. Предположительно, это был кошелек. Там был обнаружен медальон. Я сразу поняла, что это был медальон», - отметила член отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова.

Записи смогли расшифровать. Родственников Бикташева нашли, в Усть-Узе живут дочь Ибрагима Хасяновича, внуки, правнуки.

Юбилейная экспедиция еще не завершила свою работу, но уже оценивает ее как продуктивную.

«Подняты останки тринадцати бойцов и командиров Красной армии. Обнаружен один медальон и медаль за боевые заслуги», - сообщила председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Всего же за годы поисков в Беларуси отряды смогли отыскать почти 400 воинов, установили имена 38 человек.

Пензенцы приедут домой в конце августа. В Усть-Узе ждут возвращения солдата Бикташева с войны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

нашим землякам покой и слава

Гость||

Молодцы! Очень трогательно!

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