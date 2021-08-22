На следующей неделе пензенцы попрощаются с летней погодой

22.08.2021 | 10:48

Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в Пензенской области начнет понижаться температура.

«Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», - цитируют ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова «Известия».

Специалист пояснил, что в метеорологии начало осени - это переход среднесуточной температуры через отметку в 15 градусов тепла в сторону понижения.

23 и 24 августа в Сурском крае днем воздух прогреется до +25 градусов, ночная температура составит +16…17 градусов. 25-го и 26-го прогнозируется +26…27 градусов днем и +15 ночью.

С 27 августа дневная температура начнет постепенно понижаться с +25 до +21 градуса. Осадки возможны 28-го и 29-го числа.