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Общество

На следующей неделе пензенцы попрощаются с летней погодой

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Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в Пензенской области начнет понижаться температура.

«Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», - цитируют ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова «Известия».

Специалист пояснил, что в метеорологии начало осени - это переход среднесуточной температуры через отметку в 15 градусов тепла в сторону понижения.

23 и 24 августа в Сурском крае днем воздух прогреется до +25 градусов, ночная температура составит +16…17 градусов. 25-го и 26-го прогнозируется +26…27 градусов днем и +15 ночью.

С 27 августа дневная температура начнет постепенно понижаться с +25 до +21 градуса. Осадки возможны 28-го и 29-го числа.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У природы нет плохой погоды!

Гость||

Давно пора, соскучились по прохладе и дождям, грибы потом полезут , только успевай собирать.

Гость||

Э-э-э...спешить не надо.....

Гость||

Не упрел ещё за три месяца, жару любишь?

Гость||

Я так хочу,

Чтобы лето не кончалось...

Гость||

Как ресурсники уже активизировались? Где сопливые , которые начинают мерзнуть? Надо отопление включать, пора. Надо отбивать затраты

Гость||

Как поет известный бард:"Лето- это маленькая жизнь... "! У кого что было хорошего этим летом? Поделитесь в комментах!!! У меня сын школу закончил, студентом стал))

Гость||

Гость писал(a):

У меня сын школу закончил, студентом стал))
На завод не взяли? Соболезную...

Гость||

Железяки там есть кому таскать и крутить, человек к знаниям стремится, а ты на завод сватаешь.

Гость||

А где мольбы включить отопление? Ещё не проплатили?

Гость||

11.52. Не стоило себя утруждать этой писаниной- ваши соболезнования не по адресу, себя пожалейте, если в вашей жизни сплошной негатив

Гость||

11:56

В сентябре , в день знаний начнут замерзать, к выборам покроются инеем, как тут не включишь по просьбам трудящихся.

Гость||

Гость писал(a):

если в вашей жизни сплошной негатив
У нас все хорошо. Мальчик способный, мы его поощряли в интересах и обучении, сразу после школы устроился на инженерную должность на заводе, оператор станков с ЧПУ.

Гость||

Гость писал(а):

> А где мольбы включить отопление? Ещё не проплатили?

Мольба: включите отопление)))

Гость||

12.04. Ну так бы сразу и написали, к чему это ехидство?! У ребенка все хорошо, нашел себя по своим интересам!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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