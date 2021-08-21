В области число заболевших COVID-19 и выздоровевших почти сравнялось

21.08.2021 | 12:32

В субботу, 21 августа, региональный оперштаб сообщил о 240 новых подтвержденных случаях CODID-19 за минувшие сутки.

106 заболевших - из Пензы, 49 - из Бессоновского района, 30 - из Пензенского, 23 - из Каменского, 14 - из Мокшанского района, 10 - из города Заречного.

4 человека проживают в Белинском районе и по 1 - в Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском.

Общее количество официальных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе с начала эпидемии достигло 61 181.

За это время выздоровело 48 668 пациентов, в том числе в пятницу, 20 августа, 243 были признаны здоровыми после перенесенной болезни.

Умерло за это же время 1 999 больных COVID-19, из них 15 - также 20 августа.