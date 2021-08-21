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Общество

В области число заболевших COVID-19 и выздоровевших почти сравнялось

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В субботу, 21 августа, региональный оперштаб сообщил о 240 новых подтвержденных случаях CODID-19 за минувшие сутки.

106 заболевших - из Пензы, 49 - из Бессоновского района, 30 - из Пензенского, 23 - из Каменского, 14 - из Мокшанского района, 10 - из города Заречного.

4 человека проживают в Белинском районе и по 1 - в Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском.

Общее количество официальных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе с начала эпидемии достигло 61 181.

За это время выздоровело 48 668 пациентов, в том числе в пятницу, 20 августа, 243 были признаны здоровыми после перенесенной болезни.

Умерло за это же время 1 999 больных COVID-19, из них 15 - также 20 августа.

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Гость||

Роспотребнадзор не конторолирует захоронение ковидных трупов.

В мешках с дезсредствами и стеклом не хоронят. Сами разносите заразу.

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее количество официальных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе с начала эпидемии достигло 61 181.

За это время выздоровело 48 668 пациентов, в том числе в пятницу, 20 августа, 243 были признаны здоровыми после перенесенной болезни.

в каком интересно месте почти сравнялось??? вы в школе учились там пензинформщики??? 61181 уже никак не почти равно 48668)))) вы там сами походу вирусные))))

Гость||

Ой ну что Вы придираетесь. Ну ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО сравнялось. Кхе - кхе.

Гость||

одна фраза "сопутствующие заболевания" сносит все статистики с чертям собачьим. хорошо ещё ковид не приписывают к мёртвым выпаденцам с окон и балконов

Гость||

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться - слова Мурашко, а по факту заставляют студентов и работающих. Как только начали молодые умирать, решили ещё и старшее поколение "подтянуть"

Гость||

Гость писал(a):

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться - слова Мурашко, а по факту заставляют студентов и работающих. Как только начали молодые умирать, решили ещё и старшее поколение "подтянуть"
Пердёж мракобеса.

Гость||

Онищенко: "в России началась вакцинация от гриппа, в первую очередь прививки следует сделать школьникам, а также переболевшим или вакцинированным от коронавируса" - стало быть это не защищённая группа людей с отсутствием иммунитета?! остальные и так просто перенесут, без прививки. Завтались на всех этапах!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Умерло за это же время 1 999 больных COVID-19
Каждый труп на совести мракобесов. Известно как занижают статистику и проводят больных под другими кодами МКБ.

Гость||

"243 были признаны здоровыми после перенесенной болезни" - смешно прям! То есть не вылечили?! опять началась зачистка мест свободных, выборы скоро?

Гость||

Гость писал(a):

выборы скоро?
Спроси у учителей.

Гость||

Гость писал(a):

Каждый труп на совести мракобесов. Известно как занижают статистику и проводят больных под другими кодами МКБ.
это ещё не все! у кого на момент смерти отрицательный мазок -уже не ставят Ковид, хотя хоронят в закрытых гробах из красных зон! И мракобесы тут ни при чём!

Гость||

Гость писал(a):

смешно прям!
Смешно дурачку.

Гость||

Гость писал(a):

И мракобесы тут ни при чём!
Мракобесы очень даже причём.

Гость||

а где в статистике возраст детей заболевших и возраст умерших?! а то уже с утра во всех новостях только и пишут, что в основном болеют от 12 до 20 лет! кому верить?!

Гость||

Так врать удобнее!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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