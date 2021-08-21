В области число заболевших COVID-19 и выздоровевших почти сравнялось

В субботу, 21 августа, региональный оперштаб сообщил о 240 новых подтвержденных случаях CODID-19 за минувшие сутки.
106 заболевших - из Пензы, 49 - из Бессоновского района, 30 - из Пензенского, 23 - из Каменского, 14 - из Мокшанского района, 10 - из города Заречного.
4 человека проживают в Белинском районе и по 1 - в Лунинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском.
Общее количество официальных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе с начала эпидемии достигло 61 181.
За это время выздоровело 48 668 пациентов, в том числе в пятницу, 20 августа, 243 были признаны здоровыми после перенесенной болезни.
Умерло за это же время 1 999 больных COVID-19, из них 15 - также 20 августа.
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