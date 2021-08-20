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Общество

Пензенский врач рассказал, почему молодежь тяжело болеет COVID-19

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В пятницу, 20 августа, в администрации Пензы главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков обрисовал руководителям предприятий и организаций ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 86 человек. Погибает около 20 пациентов в день. Увеличилось число больных с тяжелой формой COVID-19, особенно это касается людей молодого возраста. Новая разновидность короновируса - дельта-штамм - поражает всех», - доложил он.

Как отметил Владимир Марков, в последнее время наблюдается более тяжелое течение заболевания у молодых людей. Это объясняется тем, что они, не желая менять привычный образ жизни, ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания. Когда же появляется дыхательная недостаточность, эти пациенты поступают в больницу уже в тяжелом состоянии, и прогрессирование процесса поражения легких идет очень быстро.

«Клинические проявления нарастают быстрее. Когда упущено время, сложнее вылечить пациента», - подчеркнул Марков.

В свою очередь, врач-эпидемиолог городской поликлиники Нина Тарасова призвала присутствующих помнить о социальной ответственности.

«Даже если вы привились и у вас выработался иммунитет, вы можете быть носителем вируса. Маску нужно надевать в общественных местах в любом случае», - цитирует пресс-служба мэрии ее слова.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Что ещё раз говорит о том, как плохо работает поликлиника - врачи приходят хорошо если на третий день после вызова врача на дом! КТ отправляют делать в порядке живой очереди в 4 больницу!!!! Относительно хорошо работает только поликлиника на Володарского

Гость||

Потому что нынче молодежь дохлая пошла!

Гость||

вот и прессуйте работодателей, которым по фиг - работать или увольняться! все силы бросили на вакцинацию, а на остальных забили, да и статистику стыдятся публиковать в отличии от других регионов, что после вакцинации всё также болеют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Погибает около 20 пациентов в день.
Он отвечает за свои слова?

Гость||

Правду пишите - сколько детей болеет , какого возраста умирают. Вы же сами всех успокоили - на цифру 20 умерших т внимания не обращают ,вы же ничего не пишите больше.В Саратове указывают , что 30 детей заболели сегодня , умерли в таком то возрасте. Вы сами жителей успокоили , а теперь призывы ? За жизнь людей бороться нужно , а не об одних выборах думать. Где расчудесная вакцина Ковивак , ни слова о ревакцинации .В Пензе нет никакой работы по профилактике заболевания !

Гость||

Все просто. Власти зачем то очень нужно привить молодежь. Тем более 1 сентября на носу. Страшилки будут только нарастать. Кто верит нынешней власти тот уже привился, остальных будут заставлять под любыми предлогами. Думаю скоро мордобои начнутся среди школьников и студентов. Разделяй и властвуй, вроде как то так. Вот они народ и разделяют, так как хочется повластвовать еще пару десятилетий хотя бы, еще не у всех детки пристроенны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенский врач рассказал, почему молодежь тяжело болеет COVID-19
В среде молодёжи популярны мракобесные течения.

Гость||

за то на бедных учителей обрушились с вакцинацией! самых раболепных нашли для статистики привитых?! Что за позорище вызывать на комиссию тех, кто отказывается прививаться, сами сидят с купленными сертификатами и давай народ "пугать"!!!! вы всё в той же молодёжной среде и навели бы порядок! а то кучами ходят по развлекательным центрам

Гость||

Клинья подбивают, чтобы студентов и школяров прививать

Гость||

Гость писал(a):

Где расчудесная вакцина Ковивак , ни слова о ревакцинации .В Пензе нет никакой работы по профилактике заболевания !
1) Вакцина КовиВак недавно поступила и быстро закончилась. Хочешь КовиВак - обзванивай лично каждый пункт вакцинации;

2) Ревакцинация в Пензе проходит;

3) Профилактика бессмыслена при антипрививочных и антимасочных настроениях.

Гость||

Если заставили прививаться преподов, студенты и школьники обязаны привиться, иначе игра в одни ворота, чинки

Гость||

Гость писал(a):

на бедных учителей обрушились
Заслужили!!!

Гость||

Гость писал(a):

Профилактика бессмыслена при антипрививочных и антимасочных настроениях.
профилактика - она не бывает бессмысленной, тем более не зависит от количества привитых! посмотрите статистику августа прошлого года, когда вообще никого не прививали!!!

Гость||

Гость писал(a):

самых раболепных нашли
Учителя они такие.

Гость||

Гость писал(a):

вы всё в той же молодёжной среде и навели бы порядок! а то кучами ходят по развлекательным центрам
А что здесь не так?

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Имя: Гость
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