Пензенский врач рассказал, почему молодежь тяжело болеет COVID-19

20.08.2021 | 17:03

В пятницу, 20 августа, в администрации Пензы главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков обрисовал руководителям предприятий и организаций ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 86 человек. Погибает около 20 пациентов в день. Увеличилось число больных с тяжелой формой COVID-19, особенно это касается людей молодого возраста. Новая разновидность короновируса - дельта-штамм - поражает всех», - доложил он.

Как отметил Владимир Марков, в последнее время наблюдается более тяжелое течение заболевания у молодых людей. Это объясняется тем, что они, не желая менять привычный образ жизни, ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания. Когда же появляется дыхательная недостаточность, эти пациенты поступают в больницу уже в тяжелом состоянии, и прогрессирование процесса поражения легких идет очень быстро.

«Клинические проявления нарастают быстрее. Когда упущено время, сложнее вылечить пациента», - подчеркнул Марков.

В свою очередь, врач-эпидемиолог городской поликлиники Нина Тарасова призвала присутствующих помнить о социальной ответственности.

«Даже если вы привились и у вас выработался иммунитет, вы можете быть носителем вируса. Маску нужно надевать в общественных местах в любом случае», - цитирует пресс-служба мэрии ее слова.