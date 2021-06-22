Общество

В кузнецком ковидарии заполнены все койки

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В Кузнецке зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю в городе прибавилось 18 заразившихся.

Об этом в понедельник, 21 июня, на совещании в администрации города сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

Всего с начала года в Кузнецке выявили 862 случая COVID-19. В настоящее время на амбулаторном лечении находится 26 горожан, в том числе четверо детей. Инфекционное отделение больницы, расширенное до 40 коек, заполнено полностью. У 12 пациентов подтвержденный коронавирус.

Также на совещании обсудили введение ковид-паспортов объектов и организаций. При помощи данного документа будут контролировать количество вакцинированных в коллективе.

«Наш прямой интерес - достигнуть требуемых показателей вакцинации: 60% населения. Что касается ограничений, первая ласточка уже пролетела. Чуть-чуть прижмут фуд-корты сейчас. Я думаю, дальше пойдут другие меры. И можем скатиться до того, что опять закроемся и так далее», - высказался мэр Сергей Златогорский.

Он дал распоряжение руководителям подразделений и отделов администрации в течение двух дней написать служебные записки, где были бы поименно указаны непривитые сотрудники и прошедшие иммунизацию.

«С причинами. Если отболел - справку. Если высокий титр антител - справку. Если просто кочевряжется, я буду принимать отдельное решение по каждому», - пообещал градоначальник.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С причинами. Если отболел - справку. Если высокий титр антител - справку. Если просто кочевряжется, я буду принимать отдельное решение по каждому», - пообещал градоначальник.
Во как? Кочевряжится - это отстаивание своих прав у главного кузнечика?

Гость||

Златогорского и Климова под следствие!

Гость||

дома людям не сидиться, охота по таким теснякам туссоваться из за температуры с соплями

Гость||

Гость писал(a):

я буду принимать отдельное решение по каждому
и что он сделает, он даже не работодатель от которого зависит заработная плата, без агрессии, оскоблений и прочих экстремиских поступков могу спеть текстом из известной песни:а для вас я никто как и вы для меня, и идите своим путем а я своим добавить

Гость||

Вот он смысл всего коронавируса - страшные заголовки в СМИ

Гость||

18 за неделю! целых 18! по 2 человека в день в 70000-м городе. пандемия! 18 старух температурят, закрывайте город!

Гость||

Гость писал(a):

дома людям не сидиться, охота по таким теснякам туссоваться из за температуры с соплями
принудиловка, хочешь - не хочешь кладут для заполняемости койкофонда. пенза требует цифры, а с пензы москва, а с москвы сами знаете кто.

Гость||

Гость писал(a):

Вот он смысл всего коронавируса - страшные заголовки в СМИ
еще попил бюджета на вакцинации, но это не главное. истинные цели нам ни кто ни когда не скажет.

Гость||

Написали бы уже: "В кузнецком колумбарии заполнены все койки."

Мощно, страшно, эпично. К чему все эти полумеры и заигрывания.

Гость||

А ведь золотoй врет, когда говорит, что привился. Не xочет лaсты склеить раньше времени.

Гость||

Гость писал(a):

В январе 2020 года доктор Кристиан Дростен разработал технологию использования теста ПЦР для обнаружения вируса. При этом, самого вируса у Дростена не было и проверить свою технологию на практике он не мог. Несмотря на это, ВОЗ приняла, практически не проверенную технологию, в качестве протокола для обнаружения вируса и даже ВОЗ в декабре 2020 года, вот эта коррумпированная организация, должна была признать вынуждено, что Дростоновские тесты ПЦР дают ложноположительный результат»...

Получается чистой воды фальсификация.

Исследовательская группа из двадцати двух человек, включая Майка Йедона, бывшего вице-президента компании Pfizer, доказала непригодность протокола Дростена для выявления вируса SARS-CoV-2 с помощью ПЦР. Сам Дростен подтвердил это в статье и после этого, люди, ну например такой человек есть доктор Кюбахер, который специализируется на научном мошенничестве, они начали заниматься, а кто такой этот Дростен. Оказалось, что у него нет научной степени, это подделка. То есть, еще один мошенник»...

в австрийском парламенте депутат на глазах присутствующих сделал тест кока коле. и тест был положительным. тест обнаружил ковид в кока коле. кому интересно, есть видео в интернете.

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