В кузнецком ковидарии заполнены все койки

22.06.2021 | 12:12

В Кузнецке зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю в городе прибавилось 18 заразившихся.

Об этом в понедельник, 21 июня, на совещании в администрации города сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

Всего с начала года в Кузнецке выявили 862 случая COVID-19. В настоящее время на амбулаторном лечении находится 26 горожан, в том числе четверо детей. Инфекционное отделение больницы, расширенное до 40 коек, заполнено полностью. У 12 пациентов подтвержденный коронавирус.

Также на совещании обсудили введение ковид-паспортов объектов и организаций. При помощи данного документа будут контролировать количество вакцинированных в коллективе.

«Наш прямой интерес - достигнуть требуемых показателей вакцинации: 60% населения. Что касается ограничений, первая ласточка уже пролетела. Чуть-чуть прижмут фуд-корты сейчас. Я думаю, дальше пойдут другие меры. И можем скатиться до того, что опять закроемся и так далее», - высказался мэр Сергей Златогорский.

Он дал распоряжение руководителям подразделений и отделов администрации в течение двух дней написать служебные записки, где были бы поименно указаны непривитые сотрудники и прошедшие иммунизацию.

«С причинами. Если отболел - справку. Если высокий титр антител - справку. Если просто кочевряжется, я буду принимать отдельное решение по каждому», - пообещал градоначальник.