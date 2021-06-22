У диагностического центра в Пензе временно запретят парковку

22.06.2021 | 13:08

В июле вблизи дома № 51 на улице Богданова в Пензе, у диагностического центра, из-за строительства жилой многоэтажки временно запретят парковку. Об этом во вторник, 22 июня, сообщила пресс-служба городской администрации.

К возводимому объекту будут подвозить материалы, поэтому возникла необходимость введения ограничений.

«С учетом геометрических особенностей дороги заезд на территорию стройплощадки крупногабаритного транспорта при существующей дорожно-транспортной ситуации не представляется возможным», - пояснили в мэрии.

В июле на участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор». Когда работы будут окончены, их демонтируют.