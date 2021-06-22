Пензенцы смогут задать вопросы главному наркологу области

22.06.2021 | 10:56

В пятницу, 25 июня, главный внештатный психиатр-нарколог регионального минздрава Юрий Уткин проведет прямую телефонную линию. Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня.

По данным наркологов, в 2020 году, когда из-за пандемии пострадали все сферы экономики, наркоторговцы сумели в разы увеличить объемы продаваемых наркотиков. Этому способствовали общая нервозность, неорганизованность подростков и молодежи из-за дистанционного обучения, сокращение рабочих мест и попытки получения доходов иными путями.

«Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается в трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи. Но при всей своей серьезности эта проблема очень деликатна, поэтому требует взвешенного подхода», - отмечает Юрий Уткин.

Задать главному наркологу области вопросы о специализированной медицинской помощи больным наркоманией можно будет по телефону 8(8412) 45-31-01 с 11:00 по 14:00, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.