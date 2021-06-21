Жителей Сердобского района предупреждают об отключении газа

21.06.2021 | 13:01

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов Сердобского района.

6 и 7 июля ресурс будет отсутствовать с 8:00 до 18:00.

Отключение затронет: Сердобск, села Александрово-Ростовка, Байка, Зеленовка, Зеленый Дол, Новонадеждино, Камзолка, Карповка, Куракино, Новая Студеновка, Мещерское, Подгоренки, Пригородное, Рощино, Салтыково, Секретарка, Соколка, Софьино, поселки Октябрьский и Сазанье, станции Балтинка и Тащиловка.