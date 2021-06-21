В Пензенской области решили не отменять выпускные из-за COVID-19

21.06.2021 | 09:28

Отменять выпускные, назначенные на 26 июня, в школах Пензенской области не будут. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в понедельник, 21-го числа.

«Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были только выпускники, родители и педагоги. Для выпускников прошлых лет и желающих посмотреть школы закрываем, больше никого не пускаем», - заявил врио главы региона.

Кроме того, он поручил врио министра образования области Александру Воронкову довести до родителей информацию о том, что в связи с введением ограничений кафе и рестораны не будут работать в ночное время.

«Я знаю, что, бывает, заказывают заведения. Объясните родителям, что все мероприятия будут проводиться только в школах», - подчеркнул Мельниченко.

Ответственным за проведение выпускных - врио зампреда правительства Олегу Ягову и Александру Воронкову - поручено держать ситуацию на особом контроле.