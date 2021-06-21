Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:05
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Общество

В Пензенской области решили не отменять выпускные из-за COVID-19

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Отменять выпускные, назначенные на 26 июня, в школах Пензенской области не будут. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в понедельник, 21-го числа.

«Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были только выпускники, родители и педагоги. Для выпускников прошлых лет и желающих посмотреть школы закрываем, больше никого не пускаем», - заявил врио главы региона.

Кроме того, он поручил врио министра образования области Александру Воронкову довести до родителей информацию о том, что в связи с введением ограничений кафе и рестораны не будут работать в ночное время.

«Я знаю, что, бывает, заказывают заведения. Объясните родителям, что все мероприятия будут проводиться только в школах», - подчеркнул Мельниченко.

Ответственным за проведение выпускных - врио зампреда правительства Олегу Ягову и Александру Воронкову - поручено держать ситуацию на особом контроле.

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Гость||

Вот где скопление народу .может это тоже надо бы отменить? Да не, зачем- проще малый бизнес задушить.

Гость||

Уже задушеный, вона мороженщица лежит, ни то запретов не выдержала, ни то от жары.

Гость||

А потом пойдут к бабушкам и дедушкам, которых ковид погубит.У нас всё хорошо !

Гость||

А чо, спляшут польку-бабочку под звуки нестареющего марша, шампанского пригубят, юноши пожмут друг другу руки, девчата поцелуются в щёчку и пошли, кто куда, жизнь прожить не поле перейти.

Гость||

а почему эта эпопея с бараноковирусом должен затмевать самые счастливые минуты жизни этих ребят?

Гость||

Гость писал(a):

Да не, зачем- проще малый бизнес задушить.
а зачем он нужен этот малых бузинес?????? зачем нужны эти муравьи-строители, таксисты, мебельтщики и прочие халтурщики, работающие через пень колоду и постоянно спешашие урвать копейку, пусть идут лесом они

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/06/21/v_penzenskoj_oblasti_zafiksirovali_antirekord_po_smertyam_ot_covid-19.html

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.06.2021 09:52|

а почему эта эпопея с бараноковирусом должен затмевать самые счастливые минуты жизни этих ребят?

Чтобы они сразу понимали, что дальше совсем не в сказку попали

Гость||

Самые счастливые минуты? Ну, вы и несчастные

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы они сразу понимали, что дальше совсем не в сказку попали
их жинь пока еще сказка, не рушьте ее взрослые бесы

Гость||

Успокойся Андерсон, конечно же пока ещё сказка ,потом когда начнут кормиться сами, а не из клювика мамки, тогда уже будет не до сказок. А хорошего в нынешней жизни, мало , ой как мало осталось, поэтому пусть повеселятся напоследок.

Имя: Гость
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