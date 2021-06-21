Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|20:12
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Общество

Пензенцам рассказали об увеличении расходов из-за нежелания привиться

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Ограничения частично возвращаются. В регионе вновь введен запрет на деятельность ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00. А также приостановлена работа точек общепита в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Пойти на такие меры область вынуждена из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве.

Возрастает нагрузка на систему здравоохранения. На 100 в сутки увеличилось число вызовов скорой помощи, 1 500 уже не предел. В последнее воскресенье госпитализировали в два раза больше больных, чем за предыдущее.

«В настоящий момент количество коек в области 1 955, это очень большое количество. Из поступивших больных 70 в реанимации, из них 52 на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня за сутки погибло 11 человек», - сообщил врио зам. председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Обсуждали чиновники и введение антиковидных паспортов - на каждом предприятии, в ведомстве, муниципалитете. Чтобы вирус прекратил свое победное шествие по региону, нужно привить 650 тысяч человек. Вакцины в медучреждениях достаточно.

«Людям нужно объяснять, что нежелание прививаться оборачивается огромными бюджетными расходами и они сами себя лишают возможности ремонтировать школы, детские сады, потому что идет большое ограничение средств», - пояснил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Зашла речь на совещании и о выпускных балах, которые в регионе намечены на 26 июня. Праздники решили не отменять, но ограничения введут.

«Чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги, для всех остальных мы школы закрываем», - заявил Олег Мельниченко.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Трупов 8 или 11 ?

Гость||

Антипрививочники - это общественно опасные мракобесы.

Гость||

Поставлена задача - сушить явку на предстоящих выборах для упрощения процедуры вбросов. Запросто могут ограничить в избирательных правах "неуколотых", всё к тому идёт.

Гость||

А сами чинуши все укололись ?

Гость||

Вот это да, т.е. нежелание вакцинироваться - это не увеличение смертности , не смерть пожилых, а это ремонты школ и детских садов.Ужас !

Гость||

Врио переболел в октябре, шесть месяцев прошло.

Гость||

Расходы на корону создает не коронавирус, а вводящие дебильные ограничения единороссы.

Отменятся маски, вакцинки и прочая пакость - сразу у новой власти расходов будет меньше.

Гость||

Гость писал(a):

Антипрививочники - это общественно опасные мракобесы.
В области отказался чипироваться 91% населения.

Мы - народ. Ты - меньшинство (может и гей-меньшинство)

Гость||

Гость писал(a):

В области отказался чипироваться 91% населения.
Бредни мракобеса.

Гость||

Гость писал(a):

Антипрививочники - это общественно опасные мракобесы.
Они не крещёные наверно?

Гость||

Экстримизьмь какой то здеся...

Гость||

Гость писал(a):

Они не крещёные наверно?
Они не привитые. В Пензенской области 2 компонента вакцины получили лишь 126 тысяч человек.

Гость||

Гость писал(a):

Экстримизьмь какой то здеся...
Мракобесный общественно опасный экстремизм невежественных антипрививочников.

Гость||

Антипрививочники - это общественно опасные мракобесы.

——

Идиот. Чем прививаться то? Вакциной, эффективность и безопасность которой не доказаны? Вакциной, которая не прошла всех стадий испытаний? Вакциной, которая действует полгода? Прививайся на Здоровье. Может мозг окончательно отсохнет

Гость||

Гость писал(a):

Идиот. Чем прививаться то? Вакциной, эффективность и безопасность которой не доказаны? Вакциной, которая не прошла всех стадий испытаний? Вакциной, которая действует полгода? Прививайся на Здоровье. Может мозг окончательно отсохнет
Гундёж мракобеса.

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Имя: Гость
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