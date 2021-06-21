Пензенцам рассказали об увеличении расходов из-за нежелания привиться

21.06.2021 | 19:06

Ограничения частично возвращаются. В регионе вновь введен запрет на деятельность ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00. А также приостановлена работа точек общепита в торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Пойти на такие меры область вынуждена из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве.

Возрастает нагрузка на систему здравоохранения. На 100 в сутки увеличилось число вызовов скорой помощи, 1 500 уже не предел. В последнее воскресенье госпитализировали в два раза больше больных, чем за предыдущее.

«В настоящий момент количество коек в области 1 955, это очень большое количество. Из поступивших больных 70 в реанимации, из них 52 на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня за сутки погибло 11 человек», - сообщил врио зам. председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Обсуждали чиновники и введение антиковидных паспортов - на каждом предприятии, в ведомстве, муниципалитете. Чтобы вирус прекратил свое победное шествие по региону, нужно привить 650 тысяч человек. Вакцины в медучреждениях достаточно.

«Людям нужно объяснять, что нежелание прививаться оборачивается огромными бюджетными расходами и они сами себя лишают возможности ремонтировать школы, детские сады, потому что идет большое ограничение средств», - пояснил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Зашла речь на совещании и о выпускных балах, которые в регионе намечены на 26 июня. Праздники решили не отменять, но ограничения введут.

«Чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги, для всех остальных мы школы закрываем», - заявил Олег Мельниченко.