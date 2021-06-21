Пензенским семьям с детьми выделили почти миллиард рублей

21.06.2021 | 11:01

Пензенская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал в субботу, 19 июня, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», - говорится в пояснительной записке к документу.

Общая сумма дополнительного финансирования для регионов составляет 55,3 млрд руб. Пензенской области будет выделено 924 млн 344 тыс. 100 руб.

Ранее в регионе был доработан механизм перечисления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Если решение о назначении выплаты приняли с 1-го по 10-е число месяца, то деньги будут поступать на счет до 20-го. Если решение принято с 11-го по 20-е число, средства переведут до конца месяца. При одобрении в последней декаде выплаты направят до 10-го числа следующего месяца.