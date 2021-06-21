Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|12:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенским семьям с детьми выделили почти миллиард рублей

Печать

Пензенская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал в субботу, 19 июня, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», - говорится в пояснительной записке к документу.

Общая сумма дополнительного финансирования для регионов составляет 55,3 млрд руб. Пензенской области будет выделено 924 млн 344 тыс. 100 руб.

Ранее в регионе был доработан механизм перечисления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Если решение о назначении выплаты приняли с 1-го по 10-е число месяца, то деньги будут поступать на счет до 20-го. Если решение принято с 11-го по 20-е число, средства переведут до конца месяца. При одобрении в последней декаде выплаты направят до 10-го числа следующего месяца.

0
0
0
0
 
Гость||

Поделили поровну, строго пополам.

Гость||

И что вон у вора-белозерцева нашли 500 лямов

Гость||

А от 8 до 18 лет когда выделят? Почему всегда финансируют только от 3 до 7 ? Эти зажрались уже.

Гость||

У нас в стране и регионе явный перекос в сторону поддержки семей с детьми.

Когда дети вырастут они очень сильно удивятся почему после 18 лет а в некоторых случаях после 23 лет на них забивают конкретно и с концами а пенсия это гроши которых не хватает даже на существование.

Например в 17 лет для ребёнка-инвалида открыты все двери. В 18 лет словно выключают свет и никакой поддержки. Это нормально?

Например ты отработал 30 лет хирургом в государственной системе здравоохранения и твоя пенсия 10 тысяч рублей. Это нормально?

Например ты отработал 20 лет в системе МВД и твоя пенсия 35 тысяч рублей. Это нормально?

А всё это реальные примеры.

Гость||

12:16, и что вы предлагаете?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте