Стало известно, где в Пензе пройдет День семьи, любви и верности

19.06.2021 | 11:06

8 июля в Пензе пройдет торжественное мероприятие в честь Всероссийского дня любви, семьи и верности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Подготовкой праздника займутся Министерства культуры и туризма Пензенской области и региональное управление ЗАГС. Их специалистам предстоит разработать план мероприятия и подготовить праздничный концерт, обеспечив его техническое и звуковое сопровождение.

Торжество запланировано в органном зале филармонии. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году, несмотря на эпидемию COVID-19, в День семьи, любви и верности в Пензе открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии.