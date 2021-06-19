Общество

Стало известно, где в Пензе пройдет День семьи, любви и верности

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8 июля в Пензе пройдет торжественное мероприятие в честь Всероссийского дня любви, семьи и верности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Подготовкой праздника займутся Министерства культуры и туризма Пензенской области и региональное управление ЗАГС. Их специалистам предстоит разработать план мероприятия и подготовить праздничный концерт, обеспечив его техническое и звуковое сопровождение.

Торжество запланировано в органном зале филармонии. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году, несмотря на эпидемию COVID-19, в День семьи, любви и верности в Пензе открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии.

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Гость||

На самоизоляции!

Гость||

всплеск короновируса не помеха нашим властям)))) главное деньги отработать)))) потом не вопите, что количество больных увеличивается))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

8 июля в Пензе пройдет торжественное мероприятие
penzainform.ru писал(a):
специалистам предстоит разработать план мероприятия и подготовить праздничный концерт, обеспечив его техническое и звуковое сопровождение.
Ну так кто скажете опять расслабился, граждане начальники? Народ опять виноват? К чему мы повышенно готовимся два года с концертами и увеселительными мероприятиями? А потом крики с трибун о росте заражений, и панические решения - всех на иглу по обязаловке?

Гость||

Продажная власть, чтоб вы все червей кормить отправились

Гость||

Потом скажут, что мы сами виноваты, не соблюдали меры и т.д.

Массовые мероприятия организованные чиновниками таковыми не являются?

Гость||

Очень обидно что на центральном фото изображены Пётр и Феврония установленные возле флагманского храма РПЦ. Таким образом РПЦ приватизирует любвь, семью и верность.

Гость||

Гость писал(a):

Очень обидно что ... РПЦ приватизирует любвь, семью и верность.
Сам обиделся на что то?

Гость||

"Красные зоны" подготовили? Может хватит уже развозить больных по области, пора в Пензе места предоставлять! А то впереди столько праздников ещё и соревнование спортивных!

Гость||

Капец! Ужесточают меры и режим, всех в маски, принудпрививки, и тут же праздники: любви, мороженного, еще каких-нибудь малых форм, турцию открыли, индусов запустили! Ужас! У руля какие-то неадекваты! Одной рукой меры принимают, другой их на нет сволят! А людям неудобства, нервяк изза принудиловки!

Имя: Гость
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