Общество

Пензенские танцоры присоединились к проекту «Лето в городе»

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Набережная Пензы превратилась в «Dance-пленэр», или, проще говоря, в танцплощадку. Хореографические коллективы присоединились к фестивалю «Лето в городе». Хип-хоп, афроджаз, вальс и другие стили в исполнении творческих студий - каждый четверг, до 16 сентября.

«Мы постараемся задействовать всю публику, пришедшую на эту площадь, чтобы всем было весело и здорово. В общем, будем радоваться лету», - пообещала заведующая отделом центра хореографического искусства Елена Майорова.

Открыла «Dance-пленэр» творческая студия NikaStyle. Ребята в возрасте от 3 до 18 лет показали, как нужно «зажигать».

«Коллектив отличный, все друг друга понимают, общаемся даже вне тренировочного зала - как друзья, а не просто коллеги», - рассказала участница творческой студии Полина Макарова.

Даже малыши всегда готовы выкладываться по максимуму.

24 июня на «Dance-пленэр» выступит клуб «Янтарь».

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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