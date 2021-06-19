Пензенские танцоры присоединились к проекту «Лето в городе»

19.06.2021 | 17:00

Набережная Пензы превратилась в «Dance-пленэр», или, проще говоря, в танцплощадку. Хореографические коллективы присоединились к фестивалю «Лето в городе». Хип-хоп, афроджаз, вальс и другие стили в исполнении творческих студий - каждый четверг, до 16 сентября.

«Мы постараемся задействовать всю публику, пришедшую на эту площадь, чтобы всем было весело и здорово. В общем, будем радоваться лету», - пообещала заведующая отделом центра хореографического искусства Елена Майорова.

Открыла «Dance-пленэр» творческая студия NikaStyle. Ребята в возрасте от 3 до 18 лет показали, как нужно «зажигать».

«Коллектив отличный, все друг друга понимают, общаемся даже вне тренировочного зала - как друзья, а не просто коллеги», - рассказала участница творческой студии Полина Макарова.

Даже малыши всегда готовы выкладываться по максимуму.

24 июня на «Dance-пленэр» выступит клуб «Янтарь».