В Спасском районе приставы вразумили мать двоих детей

18.06.2021 | 16:11

37-летняя жительница Спасского района задолжала 423 тысячи рублей двум дочерям, одной из которых 8 лет, другой - 10.

Как пояснили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, «долг сложился из-за недопонимания роли матери в жизни детей и усугубился порочными пристрастиями». В январе 2020 года женщину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов родным детям, находящимся под опекой отца.

Судебные приставы продолжали работать с должницей. После очередной беседы женщина взялась за ум и трудоустроилась. Теперь ее долг будет уменьшаться за счет удержаний из зарплаты.

«Но основное в этой истории то, что, встав на путь исправления, женщина сможет дать своим дочерям не только материальное обеспечение, но и материнскую любовь, которая не измеряется количеством выплаченных денег. Это значит, что скором времени дети смогут видеть образумившуюся мать, а возможно, и жить с ней», - завершили рассказ в пресс-службе управления ФССП.