Общество

В Спасском районе приставы вразумили мать двоих детей

Печать

37-летняя жительница Спасского района задолжала 423 тысячи рублей двум дочерям, одной из которых 8 лет, другой - 10.

Как пояснили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, «долг сложился из-за недопонимания роли матери в жизни детей и усугубился порочными пристрастиями». В январе 2020 года женщину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов родным детям, находящимся под опекой отца.

Судебные приставы продолжали работать с должницей. После очередной беседы женщина взялась за ум и трудоустроилась. Теперь ее долг будет уменьшаться за счет удержаний из зарплаты.

«Но основное в этой истории то, что, встав на путь исправления, женщина сможет дать своим дочерям не только материальное обеспечение, но и материнскую любовь, которая не измеряется количеством выплаченных денег. Это значит, что скором времени дети смогут видеть образумившуюся мать, а возможно, и жить с ней», - завершили рассказ в пресс-службе управления ФССП.

0
0
0
0
 
Гость||

сначала доведут до того что взрослый человек ломается от существования а не жития в нашей стране.а потом еще и осуждают и вразумляют.сами то кто.чтобы судить?

Гость||

Обращался пару раз.Даже отписки не слали,не сделали ничего.обычный человек для них говно,как и для всего государства.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте