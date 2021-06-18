Общество

«Дом вверх дном»: в Засечном на ребенка с потолка упало кресло

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В Пензе с индивидуального предпринимателя взыскали деньги за оказание услуг ненадлежащего качества.

В ноябре 2020 года отец с четырехлетней дочерью посетил аттракцион «Дом вверх дном» в селе Засечном. Когда они были внутри, на голову девочке упало с потолка офисное кресло. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадину поверхности левого нижнего века.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с владельца аттракциона расходы на посещение врачей и покупку лекарств (6 430 рублей), оплату услуг юриста (30 000), компенсацию морального вреда, нанесенного дочери (50 000) и ему самому (15 000), а также стоимость билета (200).

Суд пришел к выводу, что ответчик не создал безопасные условия для посетителей, и встал на сторону истца. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 20 000 рублей, штраф (2 000) и расходы на оплату услуг представителя (10 000), сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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Гость||

Проси больше, дадут меньше

Гость||

Отбил только юриста. Прекрасная страна, с прекрасными законами! А если бы он украл этот стул. То сел бы на 4 года!

Гость||

Ну это вообще уже за гранью

Имя: Гость
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