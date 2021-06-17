В Пензе на время изменят три троллейбусных маршрута

17.06.2021 | 15:29

В Пензе со среды, 23 июня, из-за ремонта тепловых сетей на проспекте Победы организуют реверсивное движение, одну половину дороги полностью перекроют. Речь идет об участке между остановками «Магазин «Буратино» и «Памятник Победы».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, изменится и схема движения троллейбусов № 1, 2 и 6.

Троллейбус № 1 от улицы Карпинского поедет по проспекту Победы, затем по улицам Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, вернется на проспект Победы, повернет на улицу Карпинского и далее по маршруту.

Троллейбус № 2 от Коммунистической улицы и проспекта Победы направится на улицу Беляева, затем Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, потом на проспект Победы, Коммунистическую улицу и далее по маршруту.

Объездом перекрытой части для троллейбусов № 6 будут служить те же улицы, затем он повернет на Карпинского и далее последует по маршруту.

К прежней организации движения участок проспекта вернется 30 июня.