Общество

В Пензе на время изменят три троллейбусных маршрута

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В Пензе со среды, 23 июня, из-за ремонта тепловых сетей на проспекте Победы организуют реверсивное движение, одну половину дороги полностью перекроют. Речь идет об участке между остановками «Магазин «Буратино» и «Памятник Победы».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, изменится и схема движения троллейбусов № 1, 2 и 6.

Троллейбус № 1 от улицы Карпинского поедет по проспекту Победы, затем по улицам Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, вернется на проспект Победы, повернет на улицу Карпинского и далее по маршруту.

Троллейбус № 2 от Коммунистической улицы и проспекта Победы направится на улицу Беляева, затем Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, потом на проспект Победы, Коммунистическую улицу и далее по маршруту.

Объездом перекрытой части для троллейбусов № 6 будут служить те же улицы, затем он повернет на Карпинского и далее последует по маршруту.

К прежней организации движения участок проспекта вернется 30 июня.

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Гость||

Опять на троллейбусы покушаются.

Гость||

Я вот троллейбусом № 1 пользуюсь.

Гость||

ЗАЧЕМ И ЗАЧЕМ?? ОНИ ВСЕ ПУСТЫЕ ХОДЯТ??СМЫСЛ,,,УБЕРИТЕ ИХ

Гость||

В 15.47, написал, видимо, алчный водитель маршрутки, которому не нравится троллейбус за 20 руб, а не 32 как у него

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ И ЗАЧЕМ?? ОНИ ВСЕ ПУСТЫЕ ХОДЯТ??СМЫСЛ,,,УБЕРИТЕ ИХ
ЧО ТЫ ПРИПЁРСЯ СЮДА? ВАЛИ В СВОЮ ДЕРЕВНЮ ОБРАТНО!

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ И ЗАЧЕМ??
ВСХРЮК ?

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ И ЗАЧЕМ?? ОНИ ВСЕ ПУСТЫЕ ХОДЯТ??СМЫСЛ,,,УБЕРИТЕ ИХ
Давай лучше тебя уберём. Не будешь глупые комменты строчить.

Гость||

Короли маршруток держат Пензу в заложниках.

Гость||

Маршруточная мафия проникла во все кабинеты.

Гость||

Кругом лоббисты маршруточных воротил.

Гость||

Глушков - лоббист.

Гость||

Таким образом, с учётом плановых затрат, рассчитанных Перевозчиками, при применении верного пассажиропотока тариф в городском транспорте не превышает 23 рублей.

На основании указанного, увеличение расходов на осуществление услуг по перевозке пассажиров не находит подтверждения, а тариф, установленный в размере 27 рублей, не имеет под собой экономического обоснования.

Основываясь на вышесказанном, Комиссия Пензенского УФАС России приходит к выводу об экономически необоснованном размере установленного Ответчиками тарифа на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами большой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории г.Пензы. В связи с этим, установленная стоимость тарифа на указанную услугу является монопольно высокой, поскольку превышает затраты и прибыль.

Учитывая изложенное, действия ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО ТК «Дилижанс» по установлению монопольно высокой цены на услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами большой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории г.Пензы имеют своим результатом ущемление интересов неопределённого круга потребителей, поскольку последние вынуждены оплачивать проезд в автобусах большой вместимости по экономически необоснованной, завышенной цене.

В силу пункта 1 части 1 статьи 1 Закона о защите конкуренции настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Целями Закона о защите конкуренции являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (часть 2 статьи 1).

Таким образом, ООО «Меркурий», ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО ТК «Дилижанс» в составе группы лиц в силу доминирующего положения обязаны соблюдать запреты, установленные статьёй 10 Закона о защите конкуренции, в том числе не допускать действий, которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов неопредел

Гость||

Счастье маршрутчиков - чёрный нал.

Имя: Гость
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