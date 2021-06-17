Общество

В Пензе количество вызовов скорой помощи возросло до 1 500

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Руководство регионального управления Роспотребнадзора направило в адрес оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рекомендации, как стабилизировать ситуацию с распространением инфекции в регионе. В последние дни обстановка ухудшилась.

«Мы предложили вернуть ограничения, связанные с работой предприятий общественного питания в ночное время, и временный запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных центрах», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребндазора по Пензенской области Вера Быкова.

Некоторые пункты регламентируют проведение массовых мероприятий, концертов, дискотек. Также необходимо усилить контроль профилактической дезинфекции салонов общественного транспорта. Пассажиры в масках сейчас встречаются довольно редко, да и покупатели в магазинах расслабились. Зато врачи снова в тонусе.

«Количество вызовов скорой помощи у нас увеличилось до 1 500, то есть мы выходим на уровень весны, когда был пик заболеваемости. Количество случаев госпитализации ежедневно растет, мы увеличиваем количество коек для госпитализации», - констатировал врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По словам главы регионального минздрава, отмечается рост числа пациентов, находящихся в реанимации: болезнь протекает тяжелее. За последние сутки - 76 новых подтвержденных случаев, антилидер по числу заразившихся - областной центр.

«Люди! Пока не поздно - прививайтесь! Это единственный путь спасения наших с вами близких родственников», - призвал Александр Никишин.

В Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Почему год назад умирали от ковида 2-3 человека,а сейчас 5-6?

Гость||

Гость писал(a):

Почему год назад умирали от ковида 2-3 человека,а сейчас 5-6?
Вопрос глупый.

Имя: Гость
Комментарий:

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