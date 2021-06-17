В области вновь наблюдается всплеск нападений клещей на людей

17.06.2021 | 14:55

С 11 по 17 июня в Пензенской области вновь возросло число людей, укушенных клещами. За неделю к медикам обратился 261 человек, в том числе 109 детей до 14 лет, тогда как за период с 4 по 10 июня зарегистрировано 149 пострадавших, среди них 10 детей.

В целом с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратились 1 427 человек (в том числе 388 детей).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области, всего к 10 июня специалисты обследовали 987 снятых с людей кровососов и в 140 пробах (14,2%) обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За неделю проведено 111 исследований, в 24 случаях результаты тестов оказались положительными.

Количество заболевших ИКБ с начала года осталось неизменным: диагноз поставлен 7 жителям региона, причем 5 из них заразились еще в прошлом году, но болезнь выявилась только в 2021-м из-за длительного периода инкубации.