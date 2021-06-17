Общество

В области вновь наблюдается всплеск нападений клещей на людей

Печать

С 11 по 17 июня в Пензенской области вновь возросло число людей, укушенных клещами. За неделю к медикам обратился 261 человек, в том числе 109 детей до 14 лет, тогда как за период с 4 по 10 июня зарегистрировано 149 пострадавших, среди них 10 детей.

В целом с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратились 1 427 человек (в том числе 388 детей).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области, всего к 10 июня специалисты обследовали 987 снятых с людей кровососов и в 140 пробах (14,2%) обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. За неделю проведено 111 исследований, в 24 случаях результаты тестов оказались положительными.

Количество заболевших ИКБ с начала года осталось неизменным: диагноз поставлен 7 жителям региона, причем 5 из них заразились еще в прошлом году, но болезнь выявилась только в 2021-м из-за длительного периода инкубации.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

В дожди люди не шарилиь по чапыжникам,щас под кадным кустом по паре...

Гость||

клещ напал,оставил кожу,да кости......

Гость||

Клещи заразились короновирусом, и стали бешеные.

Гость||

Гость писал(a):

Клещи заразились короновирусом, и стали бешеные.
и начали писать на Пензаинформе всякую чушь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте