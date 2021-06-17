Общество

Еще на одном участке трассы Тамбов - Пенза изменили схему движения

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В Пензенской области на трассе Р208 изменилась схема движения транспорта. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Мария Асельдерова.

На время капитального ремонта водопропускной трубы на 237-м километре автодороги Тамбов - Пенза ввели реверсивное светофорное регулирование.

«Движение транзитного транспорта на участке осуществляется поочередно по временным проездам на уширениях земляного полотна существующей дороги с пропуском автомобилей по одной полосе со светофорным регулированием», - пояснила Мария Асельдерова.

Капремонт предполагает замену нынешней железобетонной трубы на новую протяженностью 19 погонных метров, восстановление дорожного покрытия, устройство барьеров и нанесение разметки термопластиком.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей учитывать информацию о производстве работ во время поездок по федеральной трассе, при движении необходимо также соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования установленных дорожных знаков», - предупредила специалист по связям с общественностью.

Ранее учреждение оповещало о перекрытии 17 и 18 июня другого участка той же трассы - с 267-го по 278-й километр. Это связано с проведением чемпионата России по велоспорту.

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