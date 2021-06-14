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Общество

В Пензе стакан лесных ягод продают за 200 рублей, а садовых - за 150

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Горожане говорят о небывалом урожае земляники. Сейчас она продается в Пензе едва ли не на каждом углу. По словам опытных собирателей, такого изобилия не видели года три-четыре, а если бы не регулярные ливни и град, из-за которых часть ягод опала, добыча оказалась бы еще богаче.

«Собирать ее сложно, целый день», - признала продавец ягод Маргарита Новикова.

Несколько корзинок она привезла из Шемышейского района. Это результат труда целой семьи, поэтому дешево землянику не купить: 200 рублей просят за полулитровый стакан. Потом цена станет ниже.

Начался сезон и садовой клубники, которую в обиходе называют «викторией».

Цена домашней ягоды пока кусается - 150 рублей за небольшой стакан, а за килограмм привозной краснодарской просят всего 250. Но покупатели на местный товар всегда находятся.

«Наша-то, мне кажется, лучше. Я, конечно, не знаю, но свое есть свое», - аргументировала горожанка.

Алое изобилие на прилавках кое-где разбавляют синие пятна - жимолость. Мария Павловна растит ее на даче и обижается, когда покупатели с недоверием смотрят на ее урожай: ягоды очень вкусные.

«Сортов очень много, и она разная. Есть сладкая, есть с кислинкой», - рассказала пенсионерка.

С жимолостью нужно быть аккуратным: съедобны синие и черные ягоды, а красные и оранжевые ядовиты.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Наконец то важная новость

Гость||

Варенье варите. Не ешьте сырую после чужих рук.

Гость||

Всё это яд для организма. Не ведитесь.

Гость||

А что не яд? Есть что?

Гость||

А 1кг картошки на базаре 90руб,дожили до веселых времен,Россия встает с колен.

Гость||

В спаре груши тоже 90 рублей

Гость||

Гость писал(а):

> А что не яд? Есть что?

==============================

Если скажу, сразу цены повысят

Гость||

Гость писал(a):

А 1кг картошки на базаре 90руб,дожили до веселых времен,Россия встает с колен.
А ты как думал? За величие платить надо!

Гость||

Теперь уже никто зубы не скалит, а лишь завидует, что человек питается рыбкой путассу.

Гость||

На бензин подкинули чутка.

Гость||

Особый противопожарный режим,вообще то,губернатор ввел.Где мчс,где мвд,где волонтеры и казаки,что происходит?Ведь каждый может ,быть причиной огненной стиххии,посещая лес.

Имя: Гость
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