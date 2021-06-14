В Пензе стакан лесных ягод продают за 200 рублей, а садовых - за 150

14.06.2021 | 18:45

Горожане говорят о небывалом урожае земляники. Сейчас она продается в Пензе едва ли не на каждом углу. По словам опытных собирателей, такого изобилия не видели года три-четыре, а если бы не регулярные ливни и град, из-за которых часть ягод опала, добыча оказалась бы еще богаче.

«Собирать ее сложно, целый день», - признала продавец ягод Маргарита Новикова.

Несколько корзинок она привезла из Шемышейского района. Это результат труда целой семьи, поэтому дешево землянику не купить: 200 рублей просят за полулитровый стакан. Потом цена станет ниже.

Начался сезон и садовой клубники, которую в обиходе называют «викторией».

Цена домашней ягоды пока кусается - 150 рублей за небольшой стакан, а за килограмм привозной краснодарской просят всего 250. Но покупатели на местный товар всегда находятся.

«Наша-то, мне кажется, лучше. Я, конечно, не знаю, но свое есть свое», - аргументировала горожанка.

Алое изобилие на прилавках кое-где разбавляют синие пятна - жимолость. Мария Павловна растит ее на даче и обижается, когда покупатели с недоверием смотрят на ее урожай: ягоды очень вкусные.

«Сортов очень много, и она разная. Есть сладкая, есть с кислинкой», - рассказала пенсионерка.

С жимолостью нужно быть аккуратным: съедобны синие и черные ягоды, а красные и оранжевые ядовиты.