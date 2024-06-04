Сетевое издание|18+|Вторник|4 июн 2024|08:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

Министр сельского хозяйства: Рост цен на клубнику - это спекуляция

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает необоснованным рост цен на одну из самых популярных ягод - клубнику.

«На наш взгляд, сейчас то, что происходит с ценами, - это, безусловно, спекуляция. Сейчас совместно с ФАС (Федеральной антимонопольной службой. - Прим. ред.) мы разбираемся в ситуации. И мы найдем всех, кто решил заработать на наших потребителях», - цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что розничная цена клубники в России поднялась почти на 20 процентов. Так, с 1 по 22 мая 2024 года 1 килограмм ягод в среднем стоил 588 рублей.

Причиной такого подорожания аналитики назвали майские заморозки. Ранее эксперты рассказали о пострадавшем урожае и спрогнозировали подорожание ягод и продукции из них на 20-30 процентов.

Тем не менее, в Минсельхозе РФ считают, что в июне, с началом основного сезона, клубника подешевеет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте