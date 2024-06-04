Министр сельского хозяйства: Рост цен на клубнику - это спекуляция

04.06.2024 | 08:29

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут считает необоснованным рост цен на одну из самых популярных ягод - клубнику.

«На наш взгляд, сейчас то, что происходит с ценами, - это, безусловно, спекуляция. Сейчас совместно с ФАС (Федеральной антимонопольной службой. - Прим. ред.) мы разбираемся в ситуации. И мы найдем всех, кто решил заработать на наших потребителях», - цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что розничная цена клубники в России поднялась почти на 20 процентов. Так, с 1 по 22 мая 2024 года 1 килограмм ягод в среднем стоил 588 рублей.

Причиной такого подорожания аналитики назвали майские заморозки. Ранее эксперты рассказали о пострадавшем урожае и спрогнозировали подорожание ягод и продукции из них на 20-30 процентов.

Тем не менее, в Минсельхозе РФ считают, что в июне, с началом основного сезона, клубника подешевеет.