В Пензе подвели итоги регионального сельскохозяйственного проекта

14.06.2021 | 20:15

В Пензенском государственном аграрном университете собрались победители регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а также участники мероприятий по развитию семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов.

«Без помощи государства сейчас очень сложно начать свое дело, пробиться на рынок. Поэтому я пожелаю, чтобы те деньги, которые выделили вам в помощь, пошли именно на развитие хозяйства, приносили дополнительный доход, чтобы у вас были крепкие, хорошие хозяйства», - обратился к фермерам ректор ПГАУ Олег Кухарев.

Иван Кузяков, предприниматель из Каменского района, более 10 лет выращивает зерновые и занимается производством пищевого яйца. Теперь он выиграл грант (около 30 миллионов рублей) и планирует построить птицеферму на 75 тысяч голов.

«Стимул для работы и большая ответственность. Каждый полученный от государства рубль обязывает вдвойне и даже больше оценить свои возможности и дать на-гора больше продукции для региона, для его развития и благополучия», - констатировал глава крестьянско-фермерского хозяйства.

На территории Пензенской области трудится свыше двух тысяч фермеров.

«В этом году конкурс составил условно три человека на место - это довольно тяжелое испытание. Оно прошло в несколько этапов: оценка бизнес-проекта, оценка готовности по балльной системе фермерского хозяйства или потенциального участника фермерского движения, заключительная часть - защита проекта перед конкурсной комиссией», - сообщил врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

На развитие малых форм сельского хозяйства в 2021-м предусмотрено свыше 160 миллионов рублей - это средства из федерального и местного бюджетов.