Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июн 2021|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе подвели итоги регионального сельскохозяйственного проекта

Печать

В Пензенском государственном аграрном университете собрались победители регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а также участники мероприятий по развитию семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов.

«Без помощи государства сейчас очень сложно начать свое дело, пробиться на рынок. Поэтому я пожелаю, чтобы те деньги, которые выделили вам в помощь, пошли именно на развитие хозяйства, приносили дополнительный доход, чтобы у вас были крепкие, хорошие хозяйства», - обратился к фермерам ректор ПГАУ Олег Кухарев.

Иван Кузяков, предприниматель из Каменского района, более 10 лет выращивает зерновые и занимается производством пищевого яйца. Теперь он выиграл грант (около 30 миллионов рублей) и планирует построить птицеферму на 75 тысяч голов.

«Стимул для работы и большая ответственность. Каждый полученный от государства рубль обязывает вдвойне и даже больше оценить свои возможности и дать на-гора больше продукции для региона, для его развития и благополучия», - констатировал глава крестьянско-фермерского хозяйства.

На территории Пензенской области трудится свыше двух тысяч фермеров.

«В этом году конкурс составил условно три человека на место - это довольно тяжелое испытание. Оно прошло в несколько этапов: оценка бизнес-проекта, оценка готовности по балльной системе фермерского хозяйства или потенциального участника фермерского движения, заключительная часть - защита проекта перед конкурсной комиссией», - сообщил врио министра сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

На развитие малых форм сельского хозяйства в 2021-м предусмотрено свыше 160 миллионов рублей - это средства из федерального и местного бюджетов.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте