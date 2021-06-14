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Общество

Подразделения пензенской полиции вернулись с Северного Кавказа

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Полгода длилась командировка сотрудников пензенской полиции на Северный Кавказ, где представители области занимались обеспечением охраны общественного порядка.

«Своей службой, отношением к выполнению поставленных задач вы заслужили высокую оценку со стороны руководства временной группировки МВД, а также руководства МВД России», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

За успешное выполнение особо важных и сложных задач несколько сотрудников полиции получили благодарности.

По окончании официальной части прозвучала долгожданная команда «Вольно! Разойдись!».

«Близких, любимых не видели целых шесть месяцев. Было очень приятно их увидеть», - поделился оперуполномоченный по особо важным делам УНК УМВД России по области Павел Карнаухов.

«Командировка прошла очень хорошо. Условия по сравнению с 10-м годом отличные», - отметил подполковник внутренней службы Олег Шимкин.

После двухнедельного карантина сотрудники полиции, вернувшиеся из Чечни, вновь выйдут на службу в своих подразделениях.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А что они там делают? Война давно кончилась, и там своя милиция есть.

Гость||

После того как их там макали все кому не лень, он из сейчас злыми псами будут на земляках отыгрываться

Гость||

Гость писал(a):

и там своя милиция есть.
Ну скажем ,так толерантно- местным доверия нет

Имя: Гость
Комментарий:

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