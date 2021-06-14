Подразделения пензенской полиции вернулись с Северного Кавказа

14.06.2021 | 18:30

Полгода длилась командировка сотрудников пензенской полиции на Северный Кавказ, где представители области занимались обеспечением охраны общественного порядка.

«Своей службой, отношением к выполнению поставленных задач вы заслужили высокую оценку со стороны руководства временной группировки МВД, а также руководства МВД России», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

За успешное выполнение особо важных и сложных задач несколько сотрудников полиции получили благодарности.

По окончании официальной части прозвучала долгожданная команда «Вольно! Разойдись!».

«Близких, любимых не видели целых шесть месяцев. Было очень приятно их увидеть», - поделился оперуполномоченный по особо важным делам УНК УМВД России по области Павел Карнаухов.

«Командировка прошла очень хорошо. Условия по сравнению с 10-м годом отличные», - отметил подполковник внутренней службы Олег Шимкин.

После двухнедельного карантина сотрудники полиции, вернувшиеся из Чечни, вновь выйдут на службу в своих подразделениях.