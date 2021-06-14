Квартиры в пензенском ЖК «Новелла» продаются с чистовой отделкой

14.06.2021 | 17:51

Люди все чаще хотят въехать в уже готовый интерьер и не тратить много времени на ремонт. Холдинг «Термодом» не остался в стороне от такой тенденции и предлагает покупателям квартиры в 4-м строении ЖК «Новелла» с чистовой отделкой.

Что входит в отделку под ключ? В комнатах, кухне и прихожей укладывается ламинат, в санузле плитка, на лоджиях - декоративная штукатурка. В комнатах монтируют натяжные потолки, межкомнатные двери. Во всех помещениях клеят светлые обои под покраску.

В итоге получается светлая, наполненная свежестью и солнцем квартира. Покупателю остается лишь добавить этой квартире индивидуальности. Повесить на стенах семейные фото, подобрать интересную мебель и шторы, при желании - покрасить стены в любимый цвет.

Дальше только перевезти вещи, домашних питомцев, цветы - и на этом все.

Можно устроить 3d-тур по квартире с готовым ремонтом или виртуальную прогулку по двору жилого комплекса.

Информация о ценах, планировках и особенностях проектах - на termodom-pnz.ru. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Заройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации на https://наш.дом.рф.