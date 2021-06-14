Сетевое издание|18+|Понедельник|14 июн 2021|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

Общество

Без еды и присмотра: в Пензенской области троих детей изъяли из семьи

Печать

Бабушка четверых несовершеннолетних внуков обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

Женщина пояснила, что помощь нужна ее сыну - отцу ребят.

По ее словам, в марте 2021 года трое детей были изъяты из семьи органами опеки и помещены в кузнецкий дом ребенка. Мать ограничили в родительских правах за то, что она, проживая в Пензе, оставляла детей одних без еды и присмотра.

В конце мая отец забрал детей к себе, но жить с ними ему негде: дом сгорел.

«Мать, получившая жилье пять лет назад как сирота, должна была включить в договор найма специализированного жилья на следующие пять лет в список проживающих и детей, и мужа, так как она состоит с ним в браке. Сама же она продолжает жить в Пензе», - пояснила Елена Столярова.

Омбудсмен обратилась в органы опеки и социальное управление Пензенского района с просьбой срочно помочь семье с временной регистрацией четверых детей и отца в квартире матери, а также с оформлением детских пособий.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Медаль столяровой!!!!это реально подвиг на её посту!трудная это работа,а ещё и помощника скоро выделят.

Гость||

Гость писал(a):

Медаль столяровой!!!
Посмотрим как она будет бороться с нищенством и попошайничеством на кладбищах в эту субботу и воскресенье. Взрослые цыгане заставляют своих детей заниматься нищенством,на уровне вымогательства.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте