Без еды и присмотра: в Пензенской области троих детей изъяли из семьи

14.06.2021 | 10:34

Бабушка четверых несовершеннолетних внуков обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой.

Женщина пояснила, что помощь нужна ее сыну - отцу ребят.

По ее словам, в марте 2021 года трое детей были изъяты из семьи органами опеки и помещены в кузнецкий дом ребенка. Мать ограничили в родительских правах за то, что она, проживая в Пензе, оставляла детей одних без еды и присмотра.

В конце мая отец забрал детей к себе, но жить с ними ему негде: дом сгорел.

«Мать, получившая жилье пять лет назад как сирота, должна была включить в договор найма специализированного жилья на следующие пять лет в список проживающих и детей, и мужа, так как она состоит с ним в браке. Сама же она продолжает жить в Пензе», - пояснила Елена Столярова.

Омбудсмен обратилась в органы опеки и социальное управление Пензенского района с просьбой срочно помочь семье с временной регистрацией четверых детей и отца в квартире матери, а также с оформлением детских пособий.