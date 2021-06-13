В День России пензенцы так и не увидели Аллею правителей

13.06.2021 | 10:45

Аллея правителей, которую должны были, согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова, обустроить до 12 июня, не открылась.

Ранее сообщалось, что новая достопримечательность появится возле здания епархии. Скульптурную композицию Зураба Церетели составят 43 бюста правителей страны от князя Рюрика до Бориса Ельцина.

Планировалось, что рядом с изваяниями оборудуют информационные стенды, рассказывающие о каждой исторической личности, а для смартфонов создадут приложения, в которых можно будет получить дополнительные сведения о правителях.

Сами бюсты ничего не стоили бы пензенскому бюджету, их готовились передать безвозмездно. От властей требовалось лишь благоустроить территорию для ансамбля.

По словам Олега Ягова, работы должны были завершиться к Дню России, чтобы на праздник Аллея приняла своих первых посетителей.

Установка бюстов вызвала неоднозначную реакцию у пензенцев. Очень многие не одобрили выбор места для Аллеи правителей, назвав его «градостроительной шизофренией».

«У нас почему-то собор, памятник Матери, аллея правителей России и памятник «Борцам революции» - на одном гектаре», - высказался горожанин.

Кроме того, в эстетической ценности изваяний Церетели усомнились сотрудники пензенского отделения ВООПИК. Также они указали на то, что работы скульптора не отражают исторической правды, а некоторые имена написаны с ошибками.