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Общество

В День России пензенцы так и не увидели Аллею правителей

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Аллея правителей, которую должны были, согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова, обустроить до 12 июня, не открылась.

Ранее сообщалось, что новая достопримечательность появится возле здания епархии. Скульптурную композицию Зураба Церетели составят 43 бюста правителей страны от князя Рюрика до Бориса Ельцина.

Планировалось, что рядом с изваяниями оборудуют информационные стенды, рассказывающие о каждой исторической личности, а для смартфонов создадут приложения, в которых можно будет получить дополнительные сведения о правителях.

Сами бюсты ничего не стоили бы пензенскому бюджету, их готовились передать безвозмездно. От властей требовалось лишь благоустроить территорию для ансамбля.

По словам Олега Ягова, работы должны были завершиться к Дню России, чтобы на праздник Аллея приняла своих первых посетителей.

Установка бюстов вызвала неоднозначную реакцию у пензенцев. Очень многие не одобрили выбор места для Аллеи правителей, назвав его «градостроительной шизофренией».

«У нас почему-то собор, памятник Матери, аллея правителей России и памятник «Борцам революции» - на одном гектаре», - высказался горожанин.

Кроме того, в эстетической ценности изваяний Церетели усомнились сотрудники пензенского отделения ВООПИК. Также они указали на то, что работы скульптора не отражают исторической правды, а некоторые имена написаны с ошибками.

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Гость||

В Пензе- провинциальном городе , они вообще ни к чему

Гость||

Надо было стату́ю Александра III с магендавидом на груди вместо Ленина водрузить.

Гость||

Аллея правителя уже 20 с лишним лет,и конца-края не видно.Дураки мы все.

Гость||

Около гор администрации поставьте этих упырей рядом с пушками.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В День России пензенцы так и не увидели Аллею правителей
И это здорово!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Аллея правителей, которую должны были, согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова, обустроить до 12 июня, не открылась.
Олега Ягова вместе со всем Российским военно-историческим обществом (РВИО) надо запретить на территории России после фильма "Зоя".

Гость||

Один военный историк красавицу ломтями настругал,вот это прочувствовал тему! А это баловство одно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Аллея правителей, которую должны были, согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова
В топку царей и тиранов.

Гость||

На площади Ленина у дома правительства поставьте этих правителей. Они там очень логично будут смотреться

Гость||

Вора белозерцева чет не видно памятник, на аллеи славы?

Гость||

москвичам она на хрен не нужна,а пензенцы прямо в восторге.

Гость||

При Александре ||| (Миротворце) случилась такая оказия.Вот вам очередное опровержение мифа о русском пьянстве - мощнейшие антиалкогольные бунты, которых не знала ни одна страна мира. Так, в 1858-1859 г.г. антиалкогольный бунт охватил 32 губернии (в которые вошла и Саратовская), более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания нации.

Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. Люди требовали «Закрыть кабаки и не соблазнять их». Царское правительство жесточайшим образом расправилось с восставшими. В тюрьмы по «питейным делам» попало 111 тысяч крестьян, около 800 были зверски биты шпицрутенами и сосланы в Сибирь…

Гость||

Зачем Пензе алкашь Ельцин, который развалил и разворовал страну. С него всё и началось.

Гость||

Одно из названий, которое этому народному восстанию дали историки - «трезвеннические бунты». Крестьяне не только отказывались покупать водку, но даже на общественных сходах принимали коллективные решения всем обществом не употреблять алкоголь.

Такие решения принимались исходя больше из экономических, чем нравственных или иных соображений. Дело заключалось в том, что вновь введенные "алкогольные" правила позволяли зарабатывать на крестьянах так называемые откупщики.Они получали деньги не только за потребленный алкоголь, но и взимали деньги с непьющих жителей России. По тем временам каждый взрослый крестьянин был прикреплен к одному из кабаков, располагавшегося в его месте проживания. От него требовалось потребить определенное количество алкоголя. Если норма не выбиралась, то недополученную прибыль владелец кабака распределял, то есть взыскивал со всех приписанных крестьян. Отказ платить или пить наказывался кнутом.

Конечно такой порядок вещей ни коим образом не устраивал крестьян.

Одновременно жажда наживы толкала кабатчиков на увеличение стоимости алкоголя. За небольшой промежуток времени стоимость ведра поднялась с 3 до 10 рублей. Соответственно увеличивался и оброк с непьющих крестьян. Этот фактор тоже лег в основу причин бунтов.

Крестьяне понимали пагубность государственной политики спаивания населения, когда труженики села постепенно становились алкогольно зависимыми. От этого страдало не только крестьянское хозяйство, но и члены семьи алкоголиков: жены дети и другие родственники.

Именно поэтому, в целях прекращения деградации сходы общин постановляли прекратить пьянство в родном селе .

Виноторговцы были вынуждены снижать цены на алкоголь и даже наливали водку бесплатно, однако большинство крестьян не пошло на поводу у кабатчиков и отказывались пить.

В качестве наглядного примера можно привести Балашовский уезд Саратовской губернии. К концу 1858 года полностью перестали пить 4752 человека. В Балашове около каждого кабака находились народные дружинники, которые следили за тем, чтобы никто не покупал водку. Тех, кто нарушал установленный запрет, подвергали наказаниям и штрафам.

Аналогич

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в эстетической ценности изваяний Церетели усомнились сотрудники пензенского отделения ВООПИК. Также они указали на то, что работы скульптора не отражают исторической правды, а некоторые имена написаны с ошибками.
Сотрудники пензенского отделения ВООПИК не являются авторитетными экспертами в этой области и ни им судить великого Церетели. Мне и всем кого не спрошу моим знакомым нравиться идея с Аллеей правителей. Городу нужна разноформатная и интересная архитектура, а не заточенная под что то мнение.

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Имя: Гость
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