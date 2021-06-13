Стартовал фестиваль #лугофест «Жилая природа» от «Территории жизни»

13.06.2021 | 10:50

В субботу, 12 июня, в День России, стартовал фестиваль #лугофест «Жилая природа» от группы компаний «Территория жизни».

На площадке фестиваля - радость общения, творчество и эстетика природных ландшафтов. Для этого организовали множество тематических зон. На сцене - великолепный праздничный концерт, песни разных жанров, танцы, показательные выступления культурных автономий Пензенской области.

Весь день работали фуд-корты с национальной кухней, а главное событие дня - приготовление рекордного шашлыка длиной 104 м. Мясо для него предоставила группа «Черкизово».

«Символично название фестиваля - #лугофест «Жилая природа». Наша основная позиция как компании-застройщика - сохранять природный ландшафт и адаптировать его для жизни людей. Развивать социальную среду, не забывая об экологии.

Эти идеи заложены в проект жилого комплекса «Лугометрия», который в скором будущем появится в этом микрорайоне. Эти ценности мы хотим донести на площадках и локациях фестиваля», - рассказал директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

Особенностью фестиваля стал активный творческий отдых на природе всей семьей. Простор для творчества, отдыха, для жизни - вот что такое #лугофест «Жилая природа».

На все дни работы фестиваля для гостей приготовлена увлекательная программа. Пришедшие на площадку ЖК «Лугометрия» пензенцы не заскучают.

Вход на фестиваль бесплатный. Площадка организована на Ульяновской улице, 91а, напротив ТЦ «Вектор-Мега» (624-й километр трассы М5). Работают трансферы от магазина «Океан» и от офиса продаж ГК «Территория жизни» по адресу улица Генерала Глазунова, 7.

Подробная программа фестиваля на 12 июня:

13:00 - открытие фестиваля #лугофест - «Жилая природа»;

14:00-17:00 - праздничный концерт;

14:00 - показательный средневековый бой;

15:00-18:00 - конкурс на лучший рецепт шашлыка, жарка рекордного шашлыка 104 м;

18:00 - приветствие участников и партнеров фестиваля;

19:00-22:00 - кавер-фестиваль;

22:30-00:00 - кино под открытым небом.

В течение дня для гостей организованы выставка трофи-техники, конные прогулки, презентации национальных культурных автономий, детская игровая зона, мастер-классы, фотозона, пленэр и зона для отдыха, фуд-корт.

13 июня пензенцев ждут:

13:00-15:00 - фестиваль спорта;

13:00-16:00 - работа мобильного комплекса ГТО;

15:00 - общегородская зарядка от пензенской федерации ММА;

16:00-19:00 - фестиваль бардовской песни;

19:00-20:00 - концерт группы «Мариванна»;

21:00-22:00 - дискотека open air.

В течение дня - показательные запуски авиамодельной федерации (моторные самолеты), соревнования по запуску воздушных змеев, выставка трофи-техники, конные прогулки, детская игровая зона, волейбольная площадка, мастер-классы, фотозона, пленэр и зона для отдыха, фуд-корт.