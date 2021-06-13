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Общество

Пензенский планетарий реконструируют за 129 млн рублей

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Определился подрядчик, который будет реконструировать пензенский планетарий. Аукцион состоялся 28 мая.

Восстановлением достопримечательности, находящейся в парке имени В. Г. Белинского, займется ООО «Научно-производственный центр «Цера» из Пензы.

В смету включены демонтажные и общестроительные работы, монтаж систем электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, телефонизация и радиофикация, установка охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, предусмотрен снос двух зеленых насаждений, обустройство твердого покрытия, озеленение, установка одной малой архитектурной формы и другие пункты.

«Срок исполнения работ - с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры) народов Российской Федерации регионального значения по 23 сентября 2023 года», - уточняется в документации к аукциону.

Начальная цена контракта около 129 млн рублей.

Ранее зампред правительства области Олег Ягов опроверг информацию о том, что планетарий будут сносить. Он отметил, что здание, внутри которого все рассыхается, изъедено короедом и проржавело, демонтируют. По возможности специалисты используют при восстановлении оригинальные части объекта.

Согласно опубликованным снимкам проекта фасада, исторический облик планетария сохранится почти полностью.

Источник — фото vk.com/voopik_pnz
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Гость||

Люди дохнут какой с черту планетарий

Гость||

Искурочать кривыми руками только и попилят по карманам

Гость||

Главное чтобы как с цирком не получилось.

Гость||

Чет это ягов все провали: где аллея правителей? Тоже и с планетарием булет: разберут и забудут, как дом рядом с мечетью у цр разобрали, якобы для переноса на др.место и забыли, уж 25лет прошло, сгнил уж поли где-то, а тогда обещали сохранить,как памятник деревянного зодчества! Брехуны.

Гость||

Реставрировать планетарий будет фирма, снёсшая ОКН на Гоголя 40 (Литовский комитет).

По итогам аукциона на госзакупках единственным его участником стал ООО Научно-производственный центр «Цера».

Данная фирма известна тем, что в 2019 году демонтировала ОКН, в чём сознался сам руководитель Игорь Карев: «Дом находился в полуразрушенном состоянии. Рядом школа, старшеклассников часто тянуло на приключения в развалинах. Штраф приняли как неизбежность. Для меня, как реставратора, данный проект – дело чести. Новодела, по примеру дома на улице Куйбышева, мы не допустим. Зданию вернем его первоначальный облик из красного кирпича, без использования пластикового материала, фасадный декор тоже будет выполнен из кирпича. После восстановления, предположительно к концу следующего года, в этом доме разместится наша компания, возможно, какие-то помещения сдадим в аренду».

Гость||

Гость писал(a):

Люди дохнут какой с черту планетарий
Людям дохнуть положено природой. А всякие несчастные случаи в основном вина самих дохнущих - от темноты и невежества. Повышайте градус образованности, желательно НЕ при помощи фейков из интернета и советов всяких говноблогеров.

Гость||

Цера очень сомнительный подрядчик. Один ОКН они уже снесли в ноль вместо реставрации. Неизвестно, что с планетарием натворят.

Вообще в Пензе с реставрацией большая .опа. Нет специалистов, все только уродуют.

Гость||

С благоустройством тоже жп, полная, все испохабили! Умные уехали давно из этого болота, рулят малообразованные и недалёкие, типа ивана-вояки упертого, только приказы и могут исполнять и то плохо

Гость||

Очень ждем, когда заработает планетарий!

Гость||

А цирк?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2021 12:13|

Чет это ягов все провали: где аллея правителей? Тоже и с планетарием булет: разберут и забудут, как дом рядом с мечетью у цр разобрали, якобы для переноса на др.место и забыли, уж 25лет прошло, сгнил уж поли где-то, а тогда обещали сохранить,как памятник деревянного зодчества! Брехуны.

Так года 4 ре назад он писал что Nvidia поможет в восстановлении.

Потом то 352 млн выделят,cейчас 129 млн.

И так до бесконечности.

Гость||

Одного обещалкина закрыли, но осталась кодла учеников и последователей, тьфу! Уж молчали бы, чем врать так-то, это ж грех какой, а оне все веруюсчие!

Гость||

Живу в пензе 50годов, а так ни разочка не смог попасть в планетарий: все время его ремотируют! Так и пормрёшь, не увидев этого чуда! Дети без цирка выросли, внуки тоже, походу, капец! Счастливые люди мы с вами, земляки!

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/social/2021/06/12/v_penze_perekroyut_ulitci_iz-za_semok_seriala_i_prazdnika_medalistov.html

Привет Земляки!Как вы там без меня?)

Гость||

Пустая трата денег.Постройте подземные пешеходные переходы в районе Центрального рынка.

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Имя: Гость
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