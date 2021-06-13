Пензенский планетарий реконструируют за 129 млн рублей

Определился подрядчик, который будет реконструировать пензенский планетарий. Аукцион состоялся 28 мая.
Восстановлением достопримечательности, находящейся в парке имени В. Г. Белинского, займется ООО «Научно-производственный центр «Цера» из Пензы.
В смету включены демонтажные и общестроительные работы, монтаж систем электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, телефонизация и радиофикация, установка охранно-пожарной сигнализации. Кроме того, предусмотрен снос двух зеленых насаждений, обустройство твердого покрытия, озеленение, установка одной малой архитектурной формы и другие пункты.
«Срок исполнения работ - с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника градостроительства и архитектуры) народов Российской Федерации регионального значения по 23 сентября 2023 года», - уточняется в документации к аукциону.
Начальная цена контракта около 129 млн рублей.
Ранее зампред правительства области Олег Ягов опроверг информацию о том, что планетарий будут сносить. Он отметил, что здание, внутри которого все рассыхается, изъедено короедом и проржавело, демонтируют. По возможности специалисты используют при восстановлении оригинальные части объекта.
Согласно опубликованным снимкам проекта фасада, исторический облик планетария сохранится почти полностью.
Люди дохнут какой с черту планетарий