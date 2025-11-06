Общество

Три старинных здания на Красной хотят продать за 1 рубль каждое

Печать
Telegram

В Пензе 3 старинных здания, 2 из которых признаны объектами культурного наследия регионального значения, собираются продать, сообщили в управлении муниципального имущества города

Речь идет о зданиях на улице Красной: № 70 («Жилой дом купца усадьбы Е. И. Мартышкина», конец XIX - начало XX веков), 77 («Двухэтажный жилой дом смешанной конструкции», конец XIX - начало XX веков), и 75в («Полутораэтажный жилой дом смешанной конструкции», в 2024-м исключен из перечня объектов культурного наследия).

Сейчас объекты заброшены, стоят без окон и кровли, разрушаются, на прилегающей территории скапливается мусор.

«В настоящее время проводятся мероприятия для перевода данных помещений в нежилые для включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пензы и дальнейшей продаже за 1 рубль. Новым собственником нежилых помещений будет проведена реконструкция вышеуказанных помещений», - рассказал представитель управления муниципального имущества города на странице губернатора во «ВКонтакте».

В Пензе за 1 рубль продают объекты культурного наследия, состояние которых признали неудовлетворительным.

Новые собственники не имеют права снести здания и при покупке обязаны предъявить эскизный проект реставрации. На воплощение планов в жизнь отводят 7 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети