Три старинных здания на Красной хотят продать за 1 рубль каждое

06.11.2025 | 15:30

В Пензе 3 старинных здания, 2 из которых признаны объектами культурного наследия регионального значения, собираются продать, сообщили в управлении муниципального имущества города

Речь идет о зданиях на улице Красной: № 70 («Жилой дом купца усадьбы Е. И. Мартышкина», конец XIX - начало XX веков), 77 («Двухэтажный жилой дом смешанной конструкции», конец XIX - начало XX веков), и 75в («Полутораэтажный жилой дом смешанной конструкции», в 2024-м исключен из перечня объектов культурного наследия).

Сейчас объекты заброшены, стоят без окон и кровли, разрушаются, на прилегающей территории скапливается мусор.

«В настоящее время проводятся мероприятия для перевода данных помещений в нежилые для включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пензы и дальнейшей продаже за 1 рубль. Новым собственником нежилых помещений будет проведена реконструкция вышеуказанных помещений», - рассказал представитель управления муниципального имущества города на странице губернатора во «ВКонтакте».

В Пензе за 1 рубль продают объекты культурного наследия, состояние которых признали неудовлетворительным.

Новые собственники не имеют права снести здания и при покупке обязаны предъявить эскизный проект реставрации. На воплощение планов в жизнь отводят 7 лет.