Крыша средней школы в Каменке не будет течь 30 лет

13.06.2021 | 18:40

В Каменке приступили к ремонту образовательных учреждений. В обновленном спортивном зале будут заниматься сотни учеников четвертой школы города. Здесь уже начали масштабные работы.

Их проводят в рамках приоритетного национального проекта «Образование. Успех каждого ребенка».

Здание школы было построено в 1952 году. Некоторые помещения серьезно обветшали и в последнее время требовали капитального ремонта. В 2021-м на него выделили почти 1 миллион 400 тысяч рублей из бюджетов разных уровней.

«Всего в Каменском районе организовано 17 школьных спортивных клубов, в том числе 5 именно в тех школах, которые были участниками программы по капитальному ремонту спортивных залов», - рассказала начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

Подготовку к учебному году ведут и в каменской школе № 9. Здесь потребовалась частичная замена кровли. Строители используют самые современные технологии.

«Специальная прослойка отражает солнце, не притягивает его, как рубероид. Гарантия на материал 50 лет, насколько я знаю. Думаю, лет 30 крыша продержится», - пояснил кровельщик Александр Славгородский.

«Работы идут хорошо, бригада приехала своевременно. В течение 10 дней они уже сумели положить часть на одной из сторон. Дальше вывезут мусор, затем заменят другую часть», - отметил директор школы № 9 Каменки Игорь Данилов.

Кровлю заменят над несколькими классами и спортивным залом. Строительные работы в образовательных учреждениях должны завершить к началу учебного года.