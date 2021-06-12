Общество

В Спасский собор привезли Владимирскую икону Божией Матери

Печать

Икону Собора пензенских святых написал местный художник специально к празднику. В списке, который возглавил епископ Иннокентий, - 21 человек.

«Изображены святые, которые либо были уроженцами Пензенской области, либо жили и творили здесь свои добрые дела и ими прославились. Так что это, в общем-то, олицетворение святости Пензенской области», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Нам очень это важно. Печально, что сейчас эпидемия и нельзя собираться. Но люди все равно идут - значит, им нужно, душа требует», - рассудила жительница Пензы Ирина Щипалкина.

Кроме святителя Иннокентия в Собор пензенских святых вошли 4 епископа-священномученика и 16 монашествующих и мирян.

Специально к празднику из села Большой Вьяс Лунинского района была доставлена чудотворная Владимирская икона Божией Матери.

«Когда начали разбирать историю собора, готовить книгу, то обнаружили, что через год икона привозилась в Пензу еще до революции и так было несколько десятилетий. Поэтому мы решили: почему бы сейчас, современными средствами, которые позволяют быть еще мобильнее и быстрее, не привозить сюда именно наши святыни?» - рассказал владыка.

Владимирская икона Божией Матери будет находиться в Спасском кафедральном соборе до понедельника, 14 июня, включительно. Поклониться лику пензенских святых можно каждый день - икона останется в храме.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

ПОЧЁМ?

Гость||

Чё бородатые никто не ходит.

Гость||

ЗАЧЕМ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ,НА СВЕТСКОМ САЙТЕ ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ? ИЩЕТЕ НОВЫХ АДЕПТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДА?

Гость||

Доходы то просели.Щас Мощами завлекать будут

Гость||

В Весёловке придумали икону Христос против абортов,теперь икона Пензенских служителей.

А Бог не протв этого? Как эти деяния трактуются в библии?

Гость||

А когда мощи от ковида привезут?

Гость||

Серафима тоже на икону хочет?

Гость||

А не богохульство ли это - возить иконы на машинах, которые придумали атеисты, а разработали католики

Гость||

а за чем привезли?

Гость||

Помнится облет области был типа от короны спасти толку ни какого не было. Но за то хоть Ваню в СИЗО определили спасибки хоть за это.

Гость||

Потратили на этот храмик 12 миллиардов из бюджета, а ходит туда жалкая кучка старушек

Не пора ли с рпц потребовать возврата этих денег?

Гость||

Гость писал(a):

Но за то хоть Ваню в СИЗО определили спасибки хоть за это.
Ваню в сизо направил Иван-конь,символ пьянства,разврата и насилия...

Гость||

Так,а этих меланхольных когда уже налогами покроют как с игорного бизнеса ? То бегают как дурачки с картинками ...

Гость||

Вроде в библии нет поклонения картинкам?

Это поклонники мощей придумали?

Гость||

Этот, что с куличем на репе, Иоана Барановского кинул.

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Имя: Гость
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