В Спасский собор привезли Владимирскую икону Божией Матери

12.06.2021 | 16:30

Икону Собора пензенских святых написал местный художник специально к празднику. В списке, который возглавил епископ Иннокентий, - 21 человек.

«Изображены святые, которые либо были уроженцами Пензенской области, либо жили и творили здесь свои добрые дела и ими прославились. Так что это, в общем-то, олицетворение святости Пензенской области», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Нам очень это важно. Печально, что сейчас эпидемия и нельзя собираться. Но люди все равно идут - значит, им нужно, душа требует», - рассудила жительница Пензы Ирина Щипалкина.

Кроме святителя Иннокентия в Собор пензенских святых вошли 4 епископа-священномученика и 16 монашествующих и мирян.

Специально к празднику из села Большой Вьяс Лунинского района была доставлена чудотворная Владимирская икона Божией Матери.

«Когда начали разбирать историю собора, готовить книгу, то обнаружили, что через год икона привозилась в Пензу еще до революции и так было несколько десятилетий. Поэтому мы решили: почему бы сейчас, современными средствами, которые позволяют быть еще мобильнее и быстрее, не привозить сюда именно наши святыни?» - рассказал владыка.

Владимирская икона Божией Матери будет находиться в Спасском кафедральном соборе до понедельника, 14 июня, включительно. Поклониться лику пензенских святых можно каждый день - икона останется в храме.