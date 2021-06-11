Общество

У пензенских родителей резко вырос спрос на умные детские часы

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В последние годы многие жители Пензенской области считают «умные» часы обязательными для своих детей. Об этом свидетельствуют данные оператора сотовой связи «МегаФон»: популярность гаджета в регионе неуклонно растет.

Это не удивительно: умные часы - не просто стильная вещица, позволяющая ребенку подчеркнуть свою индивидуальность и самовыразиться, но и надежный помощник для родителей. Прибор не только показывает время, но и определяет место нахождения ребенка, позволяет принимать сообщения и даже видеозвонки.

Аналитики выяснили, что в первом полугодии 2021 года спрос на смарт-часы у пензенских родителей вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Больше всего продаж пришлось на праздничные месяцы - февраль и март. Родители позаботились о своих детях и перед летними каникулами: в мае продано на 11% больше умных детских гаджетов, чем в том же месяце прошлого года.

Каждый третий родитель приобретает часы-телефон Jet Kid Connect - это один из бюджетных, но надежных вариантов. Модель умеет не только определять месторасположение ребенка, но и оповестит родителей, если он покинул безопасную зону, например убежал далеко от дома. Также предусмотрена возможность принимать текстовые и голосовые сообщения и делать удаленное фото.

На втором месте по продажам - Jet Kid Friend.

При покупке любой из этих моделей в интернет-магазине «МегаФона» можно выбрать себе в подарок специальные условия - тариф «Умные часы» или сим-карту с тарифом «Переходи на ноль».

Еще один нюанс, важный для тех, кто намерен купить ребенку смарт-гаджет: выбирая дизайн, дети предпочитают часы с роботом.

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