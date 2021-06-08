Прививку от COVID-19 сделали 70 000 жителей в возрасте 60+

08.06.2021 | 19:00

В Пензенской области от коронавируса вакцинированы почти 70 000 человек в возрасте 60 лет и старше. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве уточняют, что сделать прививку от опасной инфекции особенно важно людям, относящимся к группе риска, так как они переносят COVID-19 тяжелее всех. Помимо лиц 60+, туда входят граждане с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением.

«За апрель - май 1 135 человек были вакцинированы при выписке из соматических стационаров», - уточнили в минздраве.

Отмечается, что первым компонентом привиты 143 563 жителя региона, вторым (то есть полностью) - 116 713.

В настоящее время сделать прививку можно одной из трех вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они в наличии, запасы регулярно пополняются.

Напомним, перед процедурой пациента обязательно осматривает врач. Он измеряет температуру тела, сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), осматривает зев, готовит эпидемиологический анамнез, делает вывод о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации. Также доктор определяет, какой именно препарат следует вводить пациенту.

Желающих ждут в 74 пунктах вакцинации. Только в областном центре работают 27 стационарных площадок.

В их числе 20 прививочных кабинетов на базе Городской поликлиники: в поликлинике № 1 на Набережной Реки Мойки (2 кабинета, тел. 99-87-19), № 2 на Володарского (тел. 98-33-22), № 3 на Светлой (3 кабинета, тел. 45-67-52), № 4 на Парковой (2 кабинета, тел.: 55-00-90, 56-64-53), № 5 в Жемчужном проезде (тел. 94-62-52), № 6 на Гагарина (2 кабинета, тел. 49-83-95), № 7 на Аустрина (2 кабинета, тел. 99-98-52), № 8 на Краснова (тел. 99-20-78), № 9 на Баумана (тел. 99-15-28), № 11 на Калинина (тел. 99-38-04), № 12 на Мира (тел. 99-60-51), № 13 на Кронштадтской (тел. 98-20-08), № 14 на Стасова (2 кабинета, тел. 98-45-00).

Еще 2 пункта открыты в Заречном, 12 - в четырех межрайонных больницах (4 - в Кузнецке, 2 - в Каменке, 3 - в Сердобске и столько же в Нижнем Ломове), 36 - в 26 районных больницах. Кроме того, работают пункты на базе ПГУ, АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова», клинической больницы «РЖД-Медицина» и КДЦ «Медиклиник», медцентра «Эскулап».

Записаться на прививку можно либо через сайт госуслуг (выбрать удобный пункт без учета прикрепления к поликлинике, дату и время), либо по телефону 122, либо по номеру регистратуры поликлиники.

Помимо этого, вакцинация проводится в торговых центрах «САНиМАРТ» на улице Суворова и «Коллаж» на проспекте Строителей с 10:00 до 18:00 ежедневно, без перерыва. Туда предварительно записываться не нужно. При себе должны быть паспорт и СНИЛС.

Если вакцину получит 60% взрослого населения, создастся коллективный иммунитет и появится возможность снять или ослабить введенные в социальной сфере ограничения.