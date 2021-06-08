Прививку от COVID-19 сделали 70 000 жителей в возрасте 60+

В Пензенской области от коронавируса вакцинированы почти 70 000 человек в возрасте 60 лет и старше. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В ведомстве уточняют, что сделать прививку от опасной инфекции особенно важно людям, относящимся к группе риска, так как они переносят COVID-19 тяжелее всех. Помимо лиц 60+, туда входят граждане с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением.
«За апрель - май 1 135 человек были вакцинированы при выписке из соматических стационаров», - уточнили в минздраве.
Отмечается, что первым компонентом привиты 143 563 жителя региона, вторым (то есть полностью) - 116 713.
В настоящее время сделать прививку можно одной из трех вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они в наличии, запасы регулярно пополняются.
Напомним, перед процедурой пациента обязательно осматривает врач. Он измеряет температуру тела, сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), осматривает зев, готовит эпидемиологический анамнез, делает вывод о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации. Также доктор определяет, какой именно препарат следует вводить пациенту.
Желающих ждут в 74 пунктах вакцинации. Только в областном центре работают 27 стационарных площадок.
В их числе 20 прививочных кабинетов на базе Городской поликлиники: в поликлинике № 1 на Набережной Реки Мойки (2 кабинета, тел. 99-87-19), № 2 на Володарского (тел. 98-33-22), № 3 на Светлой (3 кабинета, тел. 45-67-52), № 4 на Парковой (2 кабинета, тел.: 55-00-90, 56-64-53), № 5 в Жемчужном проезде (тел. 94-62-52), № 6 на Гагарина (2 кабинета, тел. 49-83-95), № 7 на Аустрина (2 кабинета, тел. 99-98-52), № 8 на Краснова (тел. 99-20-78), № 9 на Баумана (тел. 99-15-28), № 11 на Калинина (тел. 99-38-04), № 12 на Мира (тел. 99-60-51), № 13 на Кронштадтской (тел. 98-20-08), № 14 на Стасова (2 кабинета, тел. 98-45-00).
Еще 2 пункта открыты в Заречном, 12 - в четырех межрайонных больницах (4 - в Кузнецке, 2 - в Каменке, 3 - в Сердобске и столько же в Нижнем Ломове), 36 - в 26 районных больницах. Кроме того, работают пункты на базе ПГУ, АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова», клинической больницы «РЖД-Медицина» и КДЦ «Медиклиник», медцентра «Эскулап».
Записаться на прививку можно либо через сайт госуслуг (выбрать удобный пункт без учета прикрепления к поликлинике, дату и время), либо по телефону 122, либо по номеру регистратуры поликлиники.
Помимо этого, вакцинация проводится в торговых центрах «САНиМАРТ» на улице Суворова и «Коллаж» на проспекте Строителей с 10:00 до 18:00 ежедневно, без перерыва. Туда предварительно записываться не нужно. При себе должны быть паспорт и СНИЛС.
Если вакцину получит 60% взрослого населения, создастся коллективный иммунитет и появится возможность снять или ослабить введенные в социальной сфере ограничения.
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
Доказательства искусственного происхождения коронавируса существуют. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэйя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера для The Wall Street Journal. Так, по словам ученых, возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса.
Теория о том, что пандемия коронавируса началась с утечки из Уханьского института вирусологии, снова привлекает внимание международного сообщества. Президент США Джо Байден попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по расследованию данного предположения.
Ученые из США заявляют, что самая веская причина в пользу гипотезы лабораторной утечки твердо обоснована наукой. В частности, они предложили рассмотреть генетический след SARS-CoV-2, который не наблюдается у естественного коронавируса.
Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко. У естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, утверждают авторы статьи.
В качестве еще одного доказательства ученые приводят резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS. «Было подтверждено, что оба они имеют естественное происхождение; вирусы быстро эволюционировали по мере распространения среди людей, пока не стали преобладать наиболее заразные формы. COVID-19 так не сработал. Он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев, пока первое такое изменение не обнаружили в Англии», — пишут Куэй и Мюллер.