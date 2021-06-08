Общество

Названы маршруты, вызывающие больше всего нареканий у пензенцев

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В Управлении транспорта и связи Пензы проанализировали жалобы горожан, поступившие за последние пять месяцев. Об итогах их рассмотрения и. о. начальника УТиС Денис Светкин рассказал на оперативном совещании в мэрии во вторник, 8 июня.

Как оказалось, пензенцев не устраивает работа общественного транспорта на 23 маршрутах. Большая часть нареканий относилась к движению автобусов № 70, 82с, а также маршруток 2а, 33 и 27.

«Всего было проведено 45 проверок, по итогам которых руководителям предприятий-перевозчиков направлены письма с указанием устранения выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мэр города Андрей Лузгин отметил, что на некоторых маршрутах транспорт ходит по расписанию, но уехать все равно тяжело, особенно на микроавтобусах.

«Есть такие проблемы на Севере и в других микрорайонах. Проверьте, достаточное ли количество единиц выходит на линию. Расписание должно быть комфортным в первую очередь для жителей, а не для перевозчиков», - распорядился он.

Лузгин также поручил усиленно проверять конечные остановки, где часто скапливается мусор.

«Профильному управлению предстоит нацелить перевозчиков на работу по повышению культуры водителей», - заключили в пресс-службе.

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Гость||

Водители... Некоторые, по-моему, вообще терпеть не могут свою работу.

Гость||

Гость писал(a):

Водители... Некоторые, по-моему, вообще терпеть не могут свою работу.
Однако на завод работать не идут.

Гость||

Новая власть 100 автобусов большой вместимости уже не обещает?

Гость||

На 411 маршруте наведите порядок! Водители - хамло страшное! Привыкли орать, как у себя дома.

Гость||

Да, что-то припухли.

Гость||

8 маршрут микроавтобусов еще живой? Вообще не видно.

Гость||

И на 25 хамло такое рулило- ужас!

Гость||

А про 59-й маршрут вообще все забыли? 2 рейса утром и один рейс вечером - это нормально???????????????

Одно радует, что водитель ответственный, строго расписание соблюдает.

Гость||

Абсолютно ко всем маршрутам Дилижансов -Автокомбината и Меркуриев претензии !!!!!!!!!!Но главная притензия к упырям чиновникам которые покрывают деятельность этой транспортной ОПГ!!!!!!!

Гость||

Почему после 8 вечера уехать проблема в городе?

Гость||

Почему Дилижансом и Меркурием до сих пор не займется прокуратура? Там нарушение на нарушении липить некуда! Кто их покрывает?

Гость||

А со 130 маршрутом, типа, все нормально?

Гость||

Добавьте еще 149 и 49 продлите до детской поликлиники в Спутнике. Тяжеловато уехать.

Гость||

Гость писал(a):

Одно радует, что водитель ответственный, строго расписание соблюдает.
Спасибо, я стараюсь. Обязуюся ещё лучше работать!

Гость||

68 после 19ч не дождешься

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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