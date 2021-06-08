Названы маршруты, вызывающие больше всего нареканий у пензенцев

08.06.2021 | 13:02

В Управлении транспорта и связи Пензы проанализировали жалобы горожан, поступившие за последние пять месяцев. Об итогах их рассмотрения и. о. начальника УТиС Денис Светкин рассказал на оперативном совещании в мэрии во вторник, 8 июня.

Как оказалось, пензенцев не устраивает работа общественного транспорта на 23 маршрутах. Большая часть нареканий относилась к движению автобусов № 70, 82с, а также маршруток 2а, 33 и 27.

«Всего было проведено 45 проверок, по итогам которых руководителям предприятий-перевозчиков направлены письма с указанием устранения выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мэр города Андрей Лузгин отметил, что на некоторых маршрутах транспорт ходит по расписанию, но уехать все равно тяжело, особенно на микроавтобусах.

«Есть такие проблемы на Севере и в других микрорайонах. Проверьте, достаточное ли количество единиц выходит на линию. Расписание должно быть комфортным в первую очередь для жителей, а не для перевозчиков», - распорядился он.

Лузгин также поручил усиленно проверять конечные остановки, где часто скапливается мусор.

«Профильному управлению предстоит нацелить перевозчиков на работу по повышению культуры водителей», - заключили в пресс-службе.