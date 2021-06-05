В Пензе юные танцоры и певцы соревнуются в разных жанрах

05.06.2021 | 21:00

В Пензе открылся фестиваль-конкурс с загадочным названием. Десятки хореографических и вокальных коллективов изъявили желание участвовать в этом празднике танца и пения.

Любой свободный уголок в городском Центре культуры и досуга используют в качестве репетиционной площадки перед выходом на большую сцену.

«Синяя роза - это тайна, скрытая за лепестками. А что под этим подразумевать, вы можете представить сами. Для каждого здесь свой смысл», - создал интригу организатор фестиваля Алмаз Муталлапов (г. Самара).

От детской эстрады до современной хореографии - юные артисты показывают свои достижения в разных жанрах.

«Мы будем показывать хип-хоп. Команда называется Reckless Crew. Не боимся, но чуть-чуть волнуемся», - рассказали участницы фестиваля Варвара Макарова и Ульяна Федулаева.

Участники разделены на возрастные группы. Самые маленькие артисты, пятилетние танцоры, только учатся держаться на сцене, работать на публику и получать свою порцию оваций.