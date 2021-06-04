Общество

За неделю с укусами клещей к врачам обратились 264 жителя области

Печать

За неделю, с 28 мая по 3 июня, в Пензенской области зарегистрировано 264 случая укусов людей клещами. 56 жертв кровососов - дети до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 1 017 пострадавших (из них 269 - дети).

В 104 из 805 членистоногих (12,9%) при исследовании были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. За последнюю неделю проведено 216 исследований, возбудители опасного заболевания оказались в 31 пробе.

Новых случаев ИКБ не выявлено: по-прежнему за 4 месяца текущего года этот диагноз поставлен 5 жителям Пензы, заразившимся еще в 2020-м.

«Все случаи - с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2020 года», - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Я люблю клещ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте