За неделю с укусами клещей к врачам обратились 264 жителя области

04.06.2021 | 10:57

За неделю, с 28 мая по 3 июня, в Пензенской области зарегистрировано 264 случая укусов людей клещами. 56 жертв кровососов - дети до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 1 017 пострадавших (из них 269 - дети).

В 104 из 805 членистоногих (12,9%) при исследовании были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. За последнюю неделю проведено 216 исследований, возбудители опасного заболевания оказались в 31 пробе.

Новых случаев ИКБ не выявлено: по-прежнему за 4 месяца текущего года этот диагноз поставлен 5 жителям Пензы, заразившимся еще в 2020-м.

«Все случаи - с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2020 года», - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.