В Пензенской области вновь за сутки выявили 73 случая COVID-19

04.06.2021 | 13:12

В пятницу, 4 июня, региональный оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

37 пациентов проживают в Пензе, 7 - в Иссинском районе, по 6 - в Мокшанском и Пензенском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Земетчинском районе, по 2 - в Белинском, Бессоновском и Нижнеломовском, по 1 - в Вадинском и Колышлейском.

В июне количество новых заболевших ежедневно остается почти одинаковым: 1-го числа - 73, 2-го - 75, 3-го - 72.

С начала эпидемии число подтвержденных случаев COVID-19 составило 47 562. 831 пациент умер, 44 714 человек выздоровели.

Под наблюдением находится 4 989 жителей области, снято с контроля медиков 134 365. Тесты ПЦР-методом прошло 74,26% населения региона.