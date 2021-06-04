Общество

В Пензенской области вновь за сутки выявили 73 случая COVID-19

Печать

В пятницу, 4 июня, региональный оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

37 пациентов проживают в Пензе, 7 - в Иссинском районе, по 6 - в Мокшанском и Пензенском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Земетчинском районе, по 2 - в Белинском, Бессоновском и Нижнеломовском, по 1 - в Вадинском и Колышлейском.

В июне количество новых заболевших ежедневно остается почти одинаковым: 1-го числа - 73, 2-го - 75, 3-го - 72.

С начала эпидемии число подтвержденных случаев COVID-19 составило 47 562. 831 пациент умер, 44 714 человек выздоровели.

Под наблюдением находится 4 989 жителей области, снято с контроля медиков 134 365. Тесты ПЦР-методом прошло 74,26% населения региона.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте