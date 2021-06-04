Общество

На площади Ленина пожелтевшие туи начали менять на зеленые

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Пензенцев расстраивает вид главной площади родного города. В вазонах вместо зелени - пожухлые туи.

«Шла и смотрела. Страшно, конечно», - возмутилась прохожая.

«Деревья, которые здесь росли, видно, засохли. Туи тоже. Корневая система у них развивается, больше становится, поэтому они погибли. Очень жалко», - отметила женщина.

«Наверное, все-таки нужен больший уход, потому что ведь можно и в пустыне создать цветущий сад», - подчеркнула горожанка.

Главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Ирина Пушкарева рассказала: пострадавшие туи из вазонов уберут, заменят на такие же, но зеленые. Только она боится, что окончательно проблему это не решит. Тут что ни посади, все гибнет.

«Проектировалось не «Зеленым хозяйством», поэтому мы сейчас пожинаем плоды тех проектантов, которые создали эти проекты», - сообщила Ирина Пушкарева.

После реконструкции площади Ленина в 2019 году в вазонах там появились клены Гиннала, но уже в 2020-м горожане их не увидели - деревья стали погибать. Пришлось вместо них посадить туи. Как видно теперь, в огромных горшках и им несладко. Специалисты в сфере, касающейся растений, это подтверждают.

«Чаще всего они гибнут от того, что происходит перегрев корневой системы, потому что керамический вазон под действием солнца тоже нагревается и корневая система оказывается под воздействием температурного фактора. Поэтому именно в летний период они перегреваются. В зимний их укрывают, убирают в какие-то помещения. В зимний период они подвержены вымерзанию», - пояснила заведующая кафедрой общей биологии и биохимии пензенского вуза Галина Карпова.

Но за красоту площади решили бороться до конца. У озеленителей есть план.

«Если эти туи не приживутся, то мы посадим однолетние растения, чтобы был эффект в лето, то есть красивые петунии ампельные, кохии - это такие растения, которые можно стричь тоже «шариком», - рассказала Ирина Пушкарева.

Ближе к вечеру процесс замены пожелтевших туй на зеленые уже стартовал. Посадка новых растений - для города удовольствие недешевое.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Шило на мыло меняют, вот куда идут деньги, на бесполезные туи которые у нас не приживаются, а их все усердно сажают.

Посадите сирень какую-нибудь, на крайний случай кактусы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но за красоту площади решили бороться до конца. У озеленителей есть план.
До конца денег?

Гость||

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ????

Гость||

Зачем менять? Покрасьте эти!

Гость||

Искусственные ставьте, хватит деньги транжирить! Хорошо устроились каждый год сушняк менять.

Гость||

Тех, кто утвердил проект и выносил решения о посадке, - в посадку с возмещением ущерба.

Гость||

ПИЛИ ПИЛА ПИЛИ

Гость||

Привлеките Термодом он всё сделает по евростондарту, очень и очень качественно, как вобщем-то все свои начинания.

Гость||

посадите петуньи- красиво будет

Гость||

С какой радости Термодом должен чью-то дурь исправлять?

Гость||

От же ж мрази, на всём деньги гребут, никак не подавятся.

Гость||

Полная некомпетентность, профанация в вопросах озеленения города! Видят, что их эксперименты заканчиваются крахом, но с стремлением маньяка продолжают транжирить бюджетные деньги (осваивают)!

Гость||

Безобразие !

Гость||

Петунии по цене туй, посажкнных 2 раза. Круто.

Гость||

Туи очень капризны. А в горшках и подавно не приживутся

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Имя: Гость
Комментарий:

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