«МегаФон» в составе совместного предприятия расчистит частоты под 5G

04.06.2021 | 11:01

«ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения (НЦР)» с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Соглашение об СП было подписано на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором «МегаФона» Геворком Вермишяном, президентом «ВымпелКома» Рашидом Исмаиловым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования. Такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», - отметил Геворк Вермишян.

СП организует тестирование на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведет исследование возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализует необходимые организационно-технические мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694 - 790 МГц, 3,4 - 3,8 ГГц, 4,4 - 4,99 ГГц, 24,25 - 29,5 ГГц).

Михаил Осеевский поздравил всех с расширением состава участников совместного предприятия.

«У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов - регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России», - пояснил он.

По замечанию Рашида Исмаилова, уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет России.

«Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов», - высказался президент «ВымпелКома».