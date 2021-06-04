Общество

«МегаФон» в составе совместного предприятия расчистит частоты под 5G

Печать

«ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» договорились, что станут участниками ООО «Новые цифровые решения (НЦР)» с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие (СП) операторов займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

Соглашение об СП было подписано на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором «МегаФона» Геворком Вермишяном, президентом «ВымпелКома» Рашидом Исмаиловым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования. Такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», - отметил Геворк Вермишян.

СП организует тестирование на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведет исследование возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализует необходимые организационно-технические мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694 - 790 МГц, 3,4 - 3,8 ГГц, 4,4 - 4,99 ГГц, 24,25 - 29,5 ГГц).

Михаил Осеевский поздравил всех с расширением состава участников совместного предприятия.

«У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов - регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России», - пояснил он.

По замечанию Рашида Исмаилова, уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет России.

«Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов», - высказался президент «ВымпелКома».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте