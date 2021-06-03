В области в пользу пострадавших детей взыскали более 3 млн руб.

03.06.2021 | 12:04

В прокуратуре Пензенской области подсчитали, что с 2019 года в пользу детей, проходивших в качестве потерпевших, взыскали более 3 млн рублей.

Речь идет о компенсации морального вреда. В частности, иски предъявлялись по делам о преступлениях против половой неприкосновенности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, причинении вреда их здоровью.

За указанный период в общей сложности было подано 37 исковых заявлений (30 из них по уголовным делам), по которым детям компенсировали 3 млн 400 тыс. рублей.

В частности, в Лопатинском районе прокурор защитил права малолетнего ребенка, которого грозилась убить вооружившаяся ножом гостья матери. Она ударила мальчика рукой по носу, причинив ему легкий вред.

«Судом иск полностью удовлетворен, в пользу ребенка взыскано 50 000 рублей. Случаев отказа судом в удовлетворении заявленных прокурором требований в интересах детей в анализируемый период не имелось», - сообщила «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.