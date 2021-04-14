Криминал

В Лопатине нетрезвая гостья угрожала убить ребенка хозяев

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В Лопатинском районе 35-летнюю уроженку Приморского края обвинили в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 10 февраля в селе Лопатино. Женщина вместе с супругом пришли в гости к его знакомым. После застолья мужчины отлучились, оставив гостью и хозяйку дома тет-а-тет.

Поладить они не смогли.

Во время ссоры на почве ревности обвиняемая табуретом нанесла удары по голове потерпевшей, затем приставила лезвие ножа к ее шее, угрожая убийством, рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Этим гостья не удовлетворилась. Оставив избитую, она отправилась в комнату к ее маленьким детям, ударила старшего мальчика по лицу и также пригрозила убить. Как только злоумышленница ушла, брат и сестра выскочили из дома и убежали к бабушке, которой и рассказали о случившемся.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое направили на рассмотрение в суд. Также районный прокурор обратился с исковым заявлением о компенсации мальчику морального вреда, причиненного преступлением, в размере 50 000 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В ЛоптинО, а не ЛопатинЕ! Бездари!

Гость||

Суровые будни.

Гость||

ожидаемо было лопатой угрожали по деревне аборигеном

Гость||

Гость писал(a):

В ЛоптинО, а не ЛопатинЕ! Бездари!
В Пензе все СМИ бездари.

Гость||

у них и в АрбековЕ и в ЛопатинЕ

Гость||

Еще и в ОслЕ!

А вот интересно, как называть жителей г. Осло?

Гость||

Гость писал(a):

А вот интересно, как называть жителей г. Осло?
По-буртасски - ослы!

Гость||

Гость писал(a):

В ЛоптинО, а не ЛопатинЕ! Бездари!
А кто такой этот самый Лопатин?

Имя: Гость
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