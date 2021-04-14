В Лопатине нетрезвая гостья угрожала убить ребенка хозяев

14.04.2021 | 16:26

В Лопатинском районе 35-летнюю уроженку Приморского края обвинили в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 10 февраля в селе Лопатино. Женщина вместе с супругом пришли в гости к его знакомым. После застолья мужчины отлучились, оставив гостью и хозяйку дома тет-а-тет.

Поладить они не смогли.

Во время ссоры на почве ревности обвиняемая табуретом нанесла удары по голове потерпевшей, затем приставила лезвие ножа к ее шее, угрожая убийством, рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Этим гостья не удовлетворилась. Оставив избитую, она отправилась в комнату к ее маленьким детям, ударила старшего мальчика по лицу и также пригрозила убить. Как только злоумышленница ушла, брат и сестра выскочили из дома и убежали к бабушке, которой и рассказали о случившемся.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое направили на рассмотрение в суд. Также районный прокурор обратился с исковым заявлением о компенсации мальчику морального вреда, причиненного преступлением, в размере 50 000 рублей.