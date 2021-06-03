Общество

У пензенских омбудсменов появятся помощники и консультанты

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У трех уполномоченных по правам различных категорий населения Пензенской области - Елены Роговой (по правам человека), Елены Столяровой (по правам ребенка) и Михаила Лисина (по правам предпринимателей) - могут появиться помощники.

Этот вопрос обсудят депутаты регионального парламента на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 11 июня.

В аппарате каждого из них должен появиться консультант. Кроме того, у Елены Столяровой и Михаила Лисина появятся руководители аппарата, а у главного бизнес-омбудсмена Пензенской области - еще и специалист-эксперт.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае введения новых

должностей в штатные расписания аппаратов уполномоченных потребуются дополнительные расходы из бюджета Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У трех уполномоченных по правам различных категорий населения Пензенской области - Елены Роговой (по правам человека), Елены Столяровой (по правам ребенка) и Михаила Лисина (по правам предпринимателей) - могут появиться помощники.
penzainform.ru писал(a):
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае введения новых

должностей в штатные расписания аппаратов уполномоченных потребуются дополнительные расходы из бюджета Пензенской области.

Это какой-то сюр.

Гость||

разошлись не на шутку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В аппарате каждого из них должен появиться консультант. Кроме того, у Елены Столяровой и Михаила Лисина появятся руководители аппарата, а у главного бизнес-омбудсмена Пензенской области - еще и специалист-эксперт.
Кто будет консультировать Столярову? Надеюсь не сотрудник РПЦ. Вообщем раздувают штат и расходы на ровном месте.

Гость||

Выделить им прачек, поваров и лакеев.

Гость||

Если в аппарате бизнес-омбудсмена Пензенской области Михаила Лисина будет специалист-эксперт зачем нужен сам Лисин? Уполномоченный по правам предпринимателей не специалист и не эксперт по правам предпринимателей?

Гость||

Если у Елены Столяровой уполномоченного по правам ребенка будет штатный консультат на зарплате то зачем нужен такой уполномоченный? Давайте поставим на эту должность профессионала в защите прав детей.

Гость||

На общественных началах,без зарплаты из бюджета?

Гость||

Гость писал(a):

На общественных началах,без зарплаты из бюджета?
Читай внимательно:

penzainform.ru писал(a):

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае введения новых

должностей в штатные расписания аппаратов уполномоченных потребуются дополнительные расходы из бюджета Пензенской области.

Гость||

Теперь если Столярова попадёт впросак она сможет сказать что это виноват её штатный консультант и ему объявлен выговор. А Лисин может сказать что это его специалист-эксперт ввёл в заблуждение и он уже уволен.

Имя: Гость
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