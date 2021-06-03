У пензенских омбудсменов появятся помощники и консультанты

03.06.2021 | 17:07

У трех уполномоченных по правам различных категорий населения Пензенской области - Елены Роговой (по правам человека), Елены Столяровой (по правам ребенка) и Михаила Лисина (по правам предпринимателей) - могут появиться помощники.

Этот вопрос обсудят депутаты регионального парламента на ближайшей сессии, которая состоится в пятницу, 11 июня.

В аппарате каждого из них должен появиться консультант. Кроме того, у Елены Столяровой и Михаила Лисина появятся руководители аппарата, а у главного бизнес-омбудсмена Пензенской области - еще и специалист-эксперт.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в случае введения новых

должностей в штатные расписания аппаратов уполномоченных потребуются дополнительные расходы из бюджета Пензенской области.