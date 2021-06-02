Общество

Спортплощадка на Пилотной не покоряется ни детям, ни взрослым

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Спортивная площадка на улице Пилотной пустует, но не потому, что среди местных жителей нет приверженцев здорового образа жизни. Ею попросту неудобно пользоваться.

Выше, чем положено, расположена гимнастическая лестница. До турника не допрыгнуть. Расстояние между брусьями не должно превышать 580 мм, но в данном случае оно явно больше.

О странностях площадки в информационную службу 11 канала сообщили жители Сосновки, которые не могут укрепить здоровье на свежевыкрашенных перекладинах. И если уж взрослым не покоряется этот «Эверест», то о детях и говорить нечего. Школьники со стороны наблюдают за тем, как дяди тянут руки к небесам.

Примечательно, что прямо с площадки открывается вид на водоем, усеянный кувшинками. Спорт тут же уходит на второй план.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Это не для спорта...

Бельё сушить коврики(паласы) выбивать...

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